Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ne zaman? 135 Milli Emlak Uzman Yardımcılığı alımı başvurusu nereden yapılır?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere “Milli Emlak Uzmanlığı Yönetmeliği” çerçevesinde 135 Milli Emlak Uzman Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapmayı planlayan adaylar, ilan takvimi ve başvuru şartlarına ilişkin detayları merak ediyor. Sürece göre adaylar belirlenen tarihler arasında başvurularını tamamlayacak ve uygun bulunanlar değerlendirme sürecine alınacak. Peki, 135 Milli Emlak Uzman Yardımcısı alımı için başvurular nereden, nasıl yapılır, aranan şartlar neler, sınav ücreti ne kadar? İşte merak edilen tüm detaylar…
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GERÇEKLEŞECEK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere “Milli Emlak Uzmanlığı Yönetmeliği” kapsamında 135 Milli Emlak Uzman Yardımcısı alımı gerçekleştirecek.
Mesleğe kabul süreci için adaylar yarışma sınavına tabi tutulacak ve sınav süreci yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak.
BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı için başvuru süreci 20 Nisan 2026 itibarıyla başladı. Başvurular 26 Nisan 2026 saat 23.59’da sona erecek.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.gov.tr üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecekler.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,
- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile ilgili fakültelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümü veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
- Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS P48 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
- 01.01.2026 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, gerekir. (01.01.1991 ve sonrasında doğmuş olanlar.)
SINAV ÜCRETİ NEREDEN YATIRILACAK?
Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylardan aday başına 750 TL (KDV dahil) sınav katılım ücreti alınacak. Ücret ödeme ve sınav kaydı işlemleri 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, e-Devlet şifreleriyle https://ais.gazi.edu.tr adresine girerek “e-Devlet ile Giriş Yap” seçeneğini tıklayıp tüm bilgileri eksiksiz doldurmak suretiyle sisteme üye olacaklar; sisteme üye olan ve ücretini yatıran adayların ayrıca herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmuyor.
Sınav katılım ücretini yatırmayan adaylar sınava kabul edilmeyecek.