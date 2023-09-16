Çevreci bisikletliler şehir turunun ardından atık topladı

Etkinliğin önemine değinen Cicu, "Etkinlikle önce hareket ediyoruz, sonra da çevremizi temizliyoruz. Burada amaç hareketi sağlamak, adı üstünde Avrupa Hareket Haftası'ndayız.

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Tabii biz bu haftayı sadece 1 güne değil, 365 güne yaymak istiyoruz. Herkesi yürümeye, koşmaya ve bisiklet sürmeye davet ediyoruz" diye konuştu.