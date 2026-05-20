        Haberler Magazin Ceyda Düvenci'den Güçlü Mete'ye romantik doğum günü mesajı: “45 yaşımdan sonraki mucizem”

        Ceyda Düvenci: 45 yaşımdan sonraki mucizem

        Ceyda Düvenci, radyocu sevgilisi Güçlü Mete'nin doğum gününü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı

        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 16:59 Güncelleme:
        "45 yaşımdan sonraki mucizem"

        Ceyda Düvenci, yaklaşık 2,5 yıldır aşk yaşadığı radyo programcısı sevgilisi Güçlü Mete'nin 55'inci doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

        "45 YAŞIMDAN SONRAKİ MUCİZEM"

        Düvenci, sevgilisine olan aşkını şu sözlerle dile getirdi: Gözünün içine baka baka her gün bunları söyleyeceğim için çok şanslıyım sevgilim; iyi ki doğdun... Seninle susmayı, sohbet etmeyi, dağınık kıvırcık saçlarını, gözlerinin içine bakıp ‘Seni seviyorum’ diye uyuyup koynunda uyanmayı ve ‘Günaydın, seni seviyorum’ diye güne başlamayı, hiç susmadan saatlerce konuştuğumuz uzun iki kişilik sofralarımızı, sürprizlerini, nezaketini, detaylardaki düşüncelerini, huzurunu, huzursuzluklarından çıkmanı, hani ‘dağ gibi’ derler ya tam da öyle olmanı, bana yaşattığın sonsuz güven duygusunu ve güvenle sevilmenin konforunu seviyorum. Hayatın içinde bana bırakmayıp kendi hallettiğin bütün detayları seviyorum. Sessiz ama derinden, her zaman ‘Ben buradayım’ diyen o halini seviyorum. Uzun zaman ayrı kalsak da tüm huzurumla, ‘Beni seviyor, beni düşünüyor, şimdi orada çok mutlu; o yüzden ben de burada mutluyum’ dediğim yeni hallerimi sayende seviyorum. Dostlarını seviyorum. Beni bıraksan sevgilim, sabaha kadar yazarım 45 yaşımdan sonraki bu mucizenin güzelliklerini... Diyeceğim o ki; dünya üzerinde bir kadına bunları yaşattığın için, sen olduğun için iyi ki doğdun... Her insan hayata güzellikler için gelir, sen de kesinlikle bunun için gelmişsin. Bu seninle üçüncü doğum günümüz... Niceleri olsun diliyorum. Kızınla, anneciğinle, benimle ve tüm dostlarınla çok güzel bir yıl daha olsun.

        Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete
        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat: 09.00'da, 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Adıyaman, Elazığ ve K.Maraş'ta da hissedildi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Güçlü bir sarsıntı oldu. 4.4 km derinliği olduğunu öğrendik, o nedenle şiddetli hissettik. Şu ana kadar herhangi ...
        Trump: Netanyahu ne istersem onu yapacak
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sanal kumar iddiası! Kolonyayla yaşlı kadını yaktı!
        Fransa’da Nestlé alarmı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        İstanbul'da dev final!
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        3 kişiyi öldürmüştü... Selektör katliamı kamerada!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Trump'tan Küba'ya "yeni bir ilişki" teklifi
        "Allah ıslah etsin"
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Malatya'da korkutan deprem!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        "İçimin yağları eridi"
        Konutta reel düşüş devam ediyor
