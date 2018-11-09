Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon Bahçecik E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Emre K., önceki akşam saat 20.00 sıralarında hücresinde tavana iple asılı olarak bulundu. İlk müdahalesini infaz koruma memurlarının yaptığı genç önce Fatih Devlet Hastanesi'ne, ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aldığı hapis cezasının kesinleşmediği öğrenilen Emre K.'nın, kavga ettiği için hücreye konulduğu iddia edildi. Cezaevindeki sayım sonrasında tavana asılı olarak bulunan Emre K.'nın duran kalbi, hastanede 1.5 saatlik müdahalenin ardından çalıştırıldı. Ancak Emre K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK



Gencin ailesi, çocuklarının intihar edecek bir durumunun olmadığını ve birileri tarafından öldürülmek istendiğini öne sürdü. Yaklaşık 15 dakika ipte asılı kaldığı öne sürülen gence infaz koruma memurlarının olaya geç müdahale ettiğini savunan aile, şikayetçi olacaklarını söyledi. Emre K.'nın görüş gününde kardeşiyle görüştüğü ve neşeli olduğu ileri sürüldü. Bu arada olayla ilgili olarak soruşturma başlatan savcının, kamera görüntülerini izleyeceği ve infaz koruma memurlarının ifadesini alacağı öğrenildi.

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