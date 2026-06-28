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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Cezayir: 3 - Avusturya: 3 | MAÇ SONUCU

        Cezayir: 3 - Avusturya: 3 | MAÇ SONUCU

        2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu üçüncü haftasında Cezayir'le Avusturya 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından iki takım da grubunu 4 puanla tamamlarken Avusturya averajla 2'nci, Cezayir ise 3'üncü oldu. İki takım da gruptaki son durumun ardından son 32 turuna isimlerini yazdırmayı başardı. Avusturya son 32 turunda İspanya'yla karşı karşıya gelecek. Cezayir ise İsviçre'yle son 16 turuna kalmak için mücadele edecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 10:21 Güncelleme:
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        Avusturya ile Cezayir el ele turladı!

        2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu üçüncü ve son hafta maçında Avusturya ile Cezayir, ABD'nin Kansas City kentindeki Arrowhead Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Altı gole sahne olan mücadele 3-3'lük beraberlikle sona ererken iki takım da son 32 turuna yükselmeyi başardı.

        Karşılaşmanın 28. dakikasında Marko Arnautovic, Avusturya'yı öne geçirdi. Cezayir, 45. dakikada Rafik Belghali'nin golüyle skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

        Avusturya, 55. dakikada Marcel Sabitzer'in golüyle yeniden öne geçti. Cezayir ise 60. dakikada Riyad Mahrez ile cevap verdi. Mahrez, 90+3. dakikada takımını 3-2 öne geçirirken Avusturya, 90+6. dakikada Sasa Kalajdzic'in golüyle beraberliği kurtardı.

        İKİ TAKIM DA TUR ATLADI

        Bu sonucun ardından Avusturya puanını 4'e yükselterek J Grubu'nu ikinci sırada tamamladı ve son 32 turuna yükseldi. Avusturya, eleme turunda İspanya ile karşılaşacak.

        Cezayir ise grubu üçüncü sırada tamamladı ve en iyi üçüncüler arasına girerek son 32 biletini aldı. Afrika temsilcisi, eleme turunda İsviçre'nin rakibi oldu.

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