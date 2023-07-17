Cezayir nerede, hangi kıtada yer alır? Cezayir başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri nedir? Günümüzde yarı başkanlık sistemi ile yönetilen ve 1962 tarihine gerçekleştirilen bir referandumla Fransız işgalinden kurtularak bağımsızlığını kazanan Cezayir; kuzeyde Akdeniz güneyde ise çöl ikliminin hâkim olduğu bir ülkedir. Dünyanın en önemli doğalgaz ve petrol üreticilerinden bir tanesi olması sebebiyle, ekonomik açıdan bölgesinin en güçlü devletleri arasında yer alan Cezayir, bitki örtüsü açısından ise oldukça fakirdir. Tunus ile Fas'ın tam arasında yer alan Cezayir hangi kıtada yer almaktadır? Cezayir başkenti neresidir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında...

Sahip olduğu nüfusun neredeyse tamamı Berberiler ve Araplardan meydana gelen Cezayir’de, halkın büyük bir kısmı Akdeniz kıyısında yer alan bölgelerde yaşamaktadır. Peki, Cezayir nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir. Cezayir para birimi nedir? İşte, tüm detaylar...

Cezayir Nerede?

Cezayir hangi kıtada yer almaktadır diye bir soru yöneltildiğinde verilecek cevap Afrika kıtası olacaktır. Kuzey Afrika olarak isimlendirilen bölgede yer alan Cezayir; kuzeydoğuda Tunus, doğuda Libya, güneyde Nijer ve Mali, kuzeybatıda ise Akdeniz ile çevrelenmiştir. Sahip olduğu yüzölçümü ile Afrika’nın en büyük ülkesi olarak da dikkat çeken Cezayir’in ismi Arapçada adalar anlamına gelmektedir.

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Dünyanın ilk yerleşim yerlerinden bir tanesi olan Cezayir’in bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesine çıktığı tarih ise 1962’dir. 1830 ile 1962 tarihleri arasında Fransa’nın işgali altına bulunan Cezayir’de, 1950’lerden itibaren bir bağımsızlık mücadelesi teşkilatlanmaya başlamış ve 1954 yılında başlayan silahlı mücadele 1962 senesinde Cezayir’in bağımsızlığı ile sona ermiştir. Günümüzde Afrika Birliği ve Arap dünyası içindeki en büyük devletlerden bir tanesi olarak öne çıkan Cezayir, nüfusu ile de Afrika kıtasının en kalabalık ülkeleri arasında yer almaktadır.

Cezayir Başkenti

Bir Kuzey Afrika ülkesi olan Cezayir’in başkenti ülke ile aynı ismi taşımaktadır. Hem ülkenin başkenti hem de en büyük şehri olan Cezayir, Afrika kıtasının da en büyük şehirleri arasında başı çekmektedir. Tarihte ilk kez Fenikeliler tarafından kurulan daha sonra ise uzun bir süre boyunca Osmanlı egemenliği altına giren bu başkent, 1830’dan itibaren ise Fransız işgaline maruz kalmıştır. Akdeniz’in kıyısında bulunan ve “Beyaz Şehir” olarak da anılan bu şehir, birden fazla medeniyete ait olan mimari eserleri de bünyesinde barındırmaktadır.

Cezayir Nüfusu

2023 verilerine göre Cezayir’in nüfusu 45 milyon 620 bin kişiden meydana gelmektedir. Sahip olduğu bu nüfusun yarısının şehirlerde yarısının ise kırsal alanlarda yaşamakta olduğu Cezayir’de, nüfusun yaklaşık %70’i Araplar %29’u ise Berberilerden oluşmaktadır. Dini inanç hususunda ise ülke nüfusunun neredeyse tamamına yakını İslamiyet inancına mensuptur.

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Cezayir Para Birimi

Cezayir’de kullanılan resmi para biriminin adı Cezayir dinarıdır. İlk kez 1 Temmuz 1964 tarihinde Cezayir Merkez Bankası tarafından basılarak tedavüle sokulan Cezayir dinarının sembolü ise DZD’dir.

Cezayir Bayrağının Anlamı

3 Temmuz 1962 tarihinde kabul edilerek kullanılmaya başlanan Cezayir bayrağı; yeşil beyazdan oluşturulmuş iki eşit dikey şeritten ve bu şeritlerin tam ortasında yer alan kırmızı bir hilal ile yıldızdan meydana gelmektedir. Bayrak üzerinde yer alan yeşil renk ve hilal ile yıldız İslamiyet dinini, beyaz renk ise ruhsal saflığı sembolize etmektedir. Bayrağın ortasında yer alan hilal ve yıldızın rengi olan kırmızı ise bağımsızlık uğruna canını veren Cezayir ulusunu temsil eder.

Cezayir Şehirleri

Kuzey Afrika ülkesi olan Cezayir’de toplam 58 şehir yer almaktadır ve bu şehirler arasında öne çıkanlar şu şekildedir:

Cezayir

Adrar

Batna

Mediye

Şelf

Cezayir Türkiye Saat Farkı

Cezayir’de kullanılan yerel saat ile Türkiye arasında 2 saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır ve Türkiye’de kullanılan yerel saat Cezayir’den 2 saat daha ileridedir.

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