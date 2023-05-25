Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünyadan Charles Newby hayatını kaybetti - Magazin haberleri
ABONE OL

Charles Newby hayatını kaybetti

'The Beatles' grubunun pek bilinmeyen üyesi Charles Newby'nin 81 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı

Charles Newby hayatını kaybetti - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Charles Newby'den acı haber geldi. Newby'nin 81 yaşında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Charles Newby'nin vefatının ardından yapılan açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle öğrendik. 'Chas', Stuart Sutcilffe Hamburg'dayken Liverpool'da 'The Beatles' için çalmıştı. Grubun ilk solak basçısıydı, ikincisi ise Paul McCartney'di" denildi.

ÜNİVERSİTEYE DÖNMEYİ TERCİH ETMİŞTİ

Charles Newby'nin 'The Beatles'la yolunun çakışması ise Stuart Sutcliffe'in yokluğundan kaynaklanmıştı. Grup; döndüğünde Stuart Sutcliffe, Hamburg'da kalıp, sanat kariyerine odaklanmak istemişti. O olmayınca konserler için üniversite öğrencisi olan Newby'yle anlaşılmıştı.

1960'ın temmuz ayına kadar grupta devam eden Charles Newby, 4 konserde çalmıştı. John Lennon, Newby'den grupla birlikte Batı Almanya'ya gelmesini istemişti. Ancak Newby, eğitimini tamamlamak üzere üniversiteye dönmeyi tercih etmişti. Charles Newby gelmeyince Paul McCartney, istememesine rağmen grubun basçısı olmuştu.

Newby, ayrıca 'The Beatles'ın yanı sıra 'The Black Jacks' ve 'The Quarrymen' grubu için de çalmıştı.

Fotoğraflar: Instagram

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Amy Dowden: Meme kanseri teşhisi konuldu - Magazin haberleri
DÜNYADAN "Kanser teşhisi konuldu"
Michael Douglas: Sevişme sahnelerinde uzmanım - Magazin haberleri
DÜNYADAN "Sevişme sahnelerinde uzmanım"
Morgan Wade: İki göğsümü de aldıracağım - Magazin haberleri
DÜNYADAN "İki göğsümü de aldıracağım"
Dünyaca ünlü oyuncu Ray Stevenson hayatını kaybetti - Magazin haberleri
DÜNYADAN Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Miley Cyrus 100 bin kişiyle kendisini yalnız hissediyor - Magazin haberleri
DÜNYADAN 100 bin kişiyle kendisini yalnız hissediyor
Jeff Bezos ile Lauren Sanchez nişanlandı - Magazin haberleri
DÜNYADAN 114 milyar dolarlık adam nişanlandı
Cher: Biri ne zaman yaşlı hissedeceğimi söyleyebilir mi? - Magazin haberleri
DÜNYADAN "Biri ne zaman yaşlı hissedeceğimi söyleyebilir mi?"
Rachel Weisz: Ben de düşük yaptım - Magazin haberleri
DÜNYADAN "Ben de düşük yaptım"
Dua Lipa sevgilisi Romain Gavras ile ilk kez kırmızı halıda - Magazin haberleri
DÜNYADAN Sevgilisiyle ilk kez kırmızı halıda
Paul Walker'ın kızı Meadow Walker: Babam bana özel işaretler gönderiyor - Magazin haberleri
DÜNYADAN "Babam bana özel işaretler gönderiyor"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.