Charles Newby'nin vefatının ardından yapılan açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle öğrendik. 'Chas', Stuart Sutcilffe Hamburg'dayken Liverpool'da 'The Beatles' için çalmıştı. Grubun ilk solak basçısıydı, ikincisi ise Paul McCartney'di" denildi.

Charles Newby'nin 'The Beatles'la yolunun çakışması ise Stuart Sutcliffe'in yokluğundan kaynaklanmıştı. Grup; döndüğünde Stuart Sutcliffe, Hamburg'da kalıp, sanat kariyerine odaklanmak istemişti. O olmayınca konserler için üniversite öğrencisi olan Newby'yle anlaşılmıştı.

1960'ın temmuz ayına kadar grupta devam eden Charles Newby, 4 konserde çalmıştı. John Lennon, Newby'den grupla birlikte Batı Almanya'ya gelmesini istemişti. Ancak Newby, eğitimini tamamlamak üzere üniversiteye dönmeyi tercih etmişti. Charles Newby gelmeyince Paul McCartney, istememesine rağmen grubun basçısı olmuştu.

Newby, ayrıca 'The Beatles'ın yanı sıra 'The Black Jacks' ve 'The Quarrymen' grubu için de çalmıştı.

Fotoğraflar: Instagram