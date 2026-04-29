Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Charlize Theron: Bir daha asla biriyle birlikte yaşayamam

        Oscar'lı yıldız Charlize Theron, bir daha asla biriyle birlikte yaşayamayacağını söyleyerek, sevgilisi olacak kişi için, "Mesela sokağın aşağısındaki evi satın alsın" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 16:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Asla biriyle birlikte yaşayamam"

        Bu hafta Drew Barrymore'un televizyon programına konuk olan Charlize Theron, bir sevgiliyle birlikte yaşamak isteyip istemediği konusunda açıklamalar yaptı. 50 yaşındaki Oscar'lı yıldız, sevgili olduğu kişiyle birlikte yaşamanın getirdiği karmaşık duygularından bahsetti.

        Theron, "Gerçekten bunu söylüyorum. İnsanlar şaka yaptığımı düşünüyor ama sanırım bir daha asla biriyle birlikte yaşayamam. Yapabileceğime emin değilim" ifadesini kullandı.

        Theron, sevgili olduğu kişinin kendisiyle aynı evde yaşamasını istemediğini, ama yakınında yaşamasına da razı olduğunu belirtti. Ünlü oyuncu, "Yakınlarda olmasını çok isterdim. Mesela, sokağın aşağısındaki evi satın alsın" diye konuştu.

        Duygularının bir gün değişebileceğini söyleyen Theron, "Belki de bunun sebebi kızlarımın hâlâ evde olması. Belki çocuklarım evden ayrıldığında bu durum değişir. Ama çok özel bir şey arıyorum" dedi.

        Charlize Theron, 2013-2015 yılları arasında Sean Penn ile sevgiliydi
        En son 'Apex' adlı filmde başrolde yer alan Theron, filminin tanıtımı için geçen hafta New York'taki Times Meydanı'nda bir kaya duvarının en tepesine kadar tırmandı ve filminin yayına gireceğini duyurdu.

        Charlize Theron yeni filmini kaya duvarına tırmanarak tanıttı
        ÖNERİLEN VİDEO

        Al Pacino ile eski sevgilisi Noor Alfallah otoparkta tartıştı

        Al Pacino ve henüz 2,5 yaşındaki dördüncü çocuğunun annesi Noor Alfallah'ın birlikte yedikleri akşam yemeğinin sonu tartışmalı bitti. Eski sevgililerin otoparktaki tartışması kameraya yansıdı 

        #charlize theron
        #sevgili
        #ilişki
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Hurda topluyordu... Tam 128 parça... Çöplükten hazine çıktı!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        "Kendime araba aldım"
