Charlize Theron: Bir daha asla biriyle birlikte yaşayamam

Bu hafta Drew Barrymore'un televizyon programına konuk olan Charlize Theron, bir sevgiliyle birlikte yaşamak isteyip istemediği konusunda açıklamalar yaptı. 50 yaşındaki Oscar'lı yıldız, sevgili olduğu kişiyle birlikte yaşamanın getirdiği karmaşık duygularından bahsetti.

Theron, "Gerçekten bunu söylüyorum. İnsanlar şaka yaptığımı düşünüyor ama sanırım bir daha asla biriyle birlikte yaşayamam. Yapabileceğime emin değilim" ifadesini kullandı.

Theron, sevgili olduğu kişinin kendisiyle aynı evde yaşamasını istemediğini, ama yakınında yaşamasına da razı olduğunu belirtti. Ünlü oyuncu, "Yakınlarda olmasını çok isterdim. Mesela, sokağın aşağısındaki evi satın alsın" diye konuştu.

Duygularının bir gün değişebileceğini söyleyen Theron, "Belki de bunun sebebi kızlarımın hâlâ evde olması. Belki çocuklarım evden ayrıldığında bu durum değişir. Ama çok özel bir şey arıyorum" dedi.

Charlize Theron, 2013-2015 yılları arasında Sean Penn ile sevgiliydi

En son 'Apex' adlı filmde başrolde yer alan Theron, filminin tanıtımı için geçen hafta New York'taki Times Meydanı'nda bir kaya duvarının en tepesine kadar tırmandı ve filminin yayına gireceğini duyurdu.

Charlize Theron yeni filmini kaya duvarına tırmanarak tanıttı