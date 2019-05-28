Bir süre önce Sean Penn ile ilişkisini bitiren, son olarak da adı Brad Pitt'le anılan 43 yaşındaki Charlize Theron, aşk hayatı hakkında konuştu. Kalbinin boş olduğunu söyleyen Theron, "İki küçük çocuğumu büyütüyordum. Bir süre önce yalnız olmaya karar vermiştim. Ama şimdi kararımı değiştirdim. Birilerinin olgunlaşması ve adım atması gerekli" diyerek mesaj verdi.



Sakallı erkeklerden hoşlandığını belirten Theron, kendisine uyum sağlayabilecek bir erkek aradığını sözlerine ekledi.



Hollywood yıldızı, "Sabah 4'te kalkıp spor yapıyorum. Sevgilim bütün bunlara uyum sağlayacak biri olmalı" ifadelerini kullandı.