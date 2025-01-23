Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.089,98 %-0,15
        DOLAR 35,6522 %0,00
        EURO 37,1920 %0,16
        GRAM ALTIN 3.145,55 %-0,44
        FAİZ 38,60 %-0,05
        GÜMÜŞ GRAM 34,71 %-1,72
        BITCOIN 101.505,00 %-2,47
        GBP/TRY 43,9816 %0,10
        EUR/USD 1,0407 %-0,02
        BRENT 79,17 %0,22
        ÇEYREK ALTIN 5.142,98 %-0,44
        Haberler Ekonomi Teknoloji ChatGPT dünya genelinde çöktü mü? - Teknoloji Haberleri

        ChatGPT dünya genelinde erişim sorunu

        Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye erişimde dünya genelinde sorun yaşandığı bildirildi. OpenAI herhangi bir açıklama yapmazken, Türkiye saati ile 16.10'da uygulamanın bazı kullanıcılarda tekrar açılmaya başladığı görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 15:58 Güncelleme: 23.01.2025 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        ChatGPT dünya genelinde çöktü
        ABONE OL

        Kullanıcılar yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye Türkiye'den erişimde sorun yaşandığını bildirdi.

        Ancak Down Detector'e göre ChatGPT'ye erişim sorunu dünya genelinde yaşanıyor.

        Siteye giren kullanıcılar 'Bad Gateway' hatasıyla karşılaşırken, ChatGPT'nin mobil sayfasında uygulamaya girişte sorun yaşanmadığı fark edildi.

        OpenAI sorunla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, problemin Türkiye saati ile 16.10 civarında bazı kullanıcılarda çözülmeye başladığı görüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!
        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Özgür Özel: Cevaplanması gereken sorular var
        Özgür Özel: Cevaplanması gereken sorular var
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Dünyada yaşanan en ölümcül otel yangınları
        Dünyada yaşanan en ölümcül otel yangınları
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!