Kullanıcılar yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye Türkiye'den erişimde sorun yaşandığını bildirdi.

Ancak Down Detector'e göre ChatGPT'ye erişim sorunu dünya genelinde yaşanıyor.

Siteye giren kullanıcılar 'Bad Gateway' hatasıyla karşılaşırken, ChatGPT'nin mobil sayfasında uygulamaya girişte sorun yaşanmadığı fark edildi.

OpenAI sorunla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, problemin Türkiye saati ile 16.10 civarında bazı kullanıcılarda çözülmeye başladığı görüldü.