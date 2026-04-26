        Haberler Spor Futbol İngiltere Chelsea: 1 - Leeds United: 0 | MAÇ SONUCU

        Chelsea: 1 - Leeds United: 0 | MAÇ SONUCU

        İngiltere FA Cup yarı finalinde Chelsea, Leeds United'ı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Enzo Fernandez'in golüyle galibiyete uzanan Chelsea, finalde Manchester City'le kozlarını paylaşacak.

        Giriş: 26 Nisan 2026 - 19:06 Güncelleme:
        FA Cup'ta finalin adı: Chelsea-M.City!

        İngiltere FA Cup yarı finalinde Chelsea ile Leeds United kozlarını paylaştı. Wembley'de oynanan mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanan Chelsea, adını finale yazdırdı.

        Chelsea'nin finale yükselmesini sağlayan golü 23. dakikada Enzo Fernandez attı.

        Bu sonuçla birlikte Chelsea, finalde Manchester City'le karşı karşıya gelecek.

