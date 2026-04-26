Chelsea: 1 - Leeds United: 0 | MAÇ SONUCU
İngiltere FA Cup yarı finalinde Chelsea, Leeds United'ı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Enzo Fernandez'in golüyle galibiyete uzanan Chelsea, finalde Manchester City'le kozlarını paylaşacak.
Giriş: 26 Nisan 2026 - 19:06
Chelsea'nin finale yükselmesini sağlayan golü 23. dakikada Enzo Fernandez attı.
