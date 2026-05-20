Chelsea: 2 - Tottenham: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 37. haftasında Chelsea, evinde Tottenham'ı 2-1 mağlup etti. Enzo Fernandez ve Andrey Santos'un gollerine engel olamayarak haftayı 38 puanla 17. sırada tamamlayan Tottenham, ligin son haftasında Everton'a yenilmesi ve 36 puanlı 18. sıradaki West Ham United'ın da kazanması halinde küme düşecek. Ligdeki 7 maçlık galibiyet hasretini bitiren Chelsea ise puanını 52'ye çıkardı.
Giriş: 20 Mayıs 2026
İngiltere Premier Ligi'nin 37. haftasında Chelsea, Tottenham'ı konuk etti. Stamford Bridge'te oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Chelsea oldu.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 18'de Enzo Fernandez ve 67. dakikada Andrey Santos attı. Tottenham'ın tek golünü ise 74. dakikada Richarlison kaydetti.
Bu sonuçla beraber 38 puanla 17. sırada kalan Tottenham, son haftada yenildiği ve 36 puanlı 18. sıradaki West Ham United'ın da galip geldiği takdirde Championship'e düşecek. 7 maç sonra kazanan Chelsea ise haftayı 52 puanla 8. sırada tamamladı.
İngiltere Premier Ligi'nin 38. ve son haftasında Chelsea, Sunderland'e konuk olacak. Tottenham, Everton'u ağırlayacak.
