Chelsea'den bir transfer daha! Mykhailo Mudryk için astronomik bedel...

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Transferin hareketli takımı Chelsea, Mykhaylo Mudryk transferinde de mutlu sona ulaştı.

22 yaşındaki Ukraynalı için astronomik bir bonservis bedelini gözden çıkaran Londra temsilcisi, Shakhtar ile 100 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı.

Chelsea'nin 70 milyon euro garanti bonservis bedelinin yanında şartlara bağlı olarak 30 milyon Euro daha ödeyeceği belirtildi.

Oyuncu ile de +7 yıllık anlaşma sağlanırken Ukraynalı yıldızın tedavi için Türkiye'de olduğu ve İngiltere'ye yola çıktığı belirtildi.

Chelsea daha önce Badiashile ve Joao Felix transferlerini açıklamıştı.