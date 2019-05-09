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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Chelsea - Eintracht Frankfurt | Valencia - Arsenal | CANLI YAYIN

UEFA Avrupa Ligi yarı finalindeki Chelsea - Eintracht Frankfurt ve Valencia - Arsenal maçlarının tüm detayları HTSPOR'da...

Chelsea Eintracht Frankfurt

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Chelsea, Eintracht Frankfurt'u; Valencia ise Arsenal'i konuk ediyor. Chelsea, ilk maçta Frankfurt deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönmüş ve avantajı cebine koydu. Arsenal ise Valencia'yı ilk maçta sahasında 3-1 mağlup ederek finalin kapısını ardına kadar araladı.

CHELSEA - EINTRACHT FRANKFURT

STAT: Stamford Bridge
SAAT: 22.00
YAYIN: beIN SPORTS HD 2
HAKEM: Ovidiu Hategan

CHELSEA: Kepa; Azpilicueta, Christensen, Luiz, Emerson; Jorginho, Loftus-Cheek, Kovacic; Willian, Hazard, Giroud
TEKNİK DİREKTÖR: Maurizio Sarri

EINTRACHT FRANKFURT: Trapp; Da Costa, Abraham, Hinteregger, Falette; Hasebe, Rode; Gacinovic, Kostic, Rebic; Jovic
TEKNİK DİREKTÖR: Adi Hütter

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VALENCIA - ARSENAL

STAT: Mestalla
SAAT: 22.00
YAYIN: beIN SPORTS HD 1
HAKEM: Danny Makkelie

VALENCIA: Neto; Piccini, Garay, Gabriel, Gaya; Wass, Parejo, Coquelin, Guedes; Gameiro, Rodrigo
TEKNİK DİREKTÖR: Marcelino

ARSENAL: Cech; Sokratis, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Torreira, Xhaka, Kolasinac; Özil; Lacazette, Aubameyang
TEKNİK DİREKTÖR: Unai Emery

CHELSEA VE EINTRACHT FRANKFURT NASIL GELDİ?

PAOK, Mol Vidi ve BATE Borisov'un bulunduğu Avrupa Ligi L Grubu'nu 5 galibiyet ve 1 beraberlikle lider tamamlayan Chelsea, son 32 turunda Malmö'yü, son 16 turunda Dinamo Kiev'i, çeyrek finalde ise Slavia Prag'ı eledi. 

Bu sezon Avrupa Ligi'nde fırtınalar estiren Eintracht Frankfurt, Marsilya, Lazio ve Apollon'un yer aldığı H Grubu'nu 6'da 6 yaparak 18 puanla lider bitirdi. Alman ekibi, son turunda Shakhtar'ı, son 16 turunda Inter'i, çeyrek finalde Benfica'yı saf dışı bırakarak yarı finale yükseldi.

İki takım arasındaki ilk maç Almanya'da 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

VALENCIA İLE ARSENAL'İN YARI FİNAL YOLCULUĞU

BU sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi'nden başlayan Valencia; Juventus, Manchester United ve Young Boys'un bulunduğu H Grubu'nu 3. tamamladı. Avrupa Ligi'ne kalan Yarasalar, son 32'de Celtic'i, son 16'da Krasnodar'ı, çeyrek finalde ise bir başka İspanyol ekibi Villarreal'i eledi.

Arsenal ise Avrupa Ligi'ndeki yarı final yolculuğuna Vorskla, Karabağ ve Sporting'in bulunduğu E Grubu'nda başladı. 5 galibiyet ve 1 beraberlike 16 puan toplayan Topçular, lider olarak son 32'ye kalırken bu turda BATE Borisov'u, son 16'da Rennes'i, çeyrek finalde ise Napoli'yi turnuvanın dışında bıraktı.

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