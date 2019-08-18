Premier Lig'in 2. haftasında Chelsea ile Leicester City Stamford Bridge'de karşı karşıya geledi. Hafta içinde Vodafone Park'ta oynanan Süper Kupa finalinde Liverpool'a kaybeden Chelsea, Liecester City karşısında da hayal kırıklığı yaşadı.

Chelsea, 7. dakikada genç oyuncusu Mason Mount'un golüyle ilk yarıyı önde kapattı. Leicester, 67. dakikada Wilfred Ndidi'nin golüyle eşitliği sağladı. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken, Leicester City'de Çağlar Söyüncü, ilk haftanın ardından bu maçta da ilk 11'de görev aldı ve 90 dakika sahada kaldı. Milli stoperimiz, performansıyla göz doldurdu.

Premier Lig'in 1. haftasında Manchester United'a kaybeden Chelsea, bu sonucun ardından 1 puanda kalırken, Leicester City ise 2. beraberliğini aldı. Chelsea, gelecek hafta Norwich'e konuk olacak. Leicester ise Sheffield United deplasmanına gidecek.