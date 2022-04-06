Chelsea Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde son çeyrek final heyecanı bu akşam devam ediyor. Devler liginde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan Chelsea Real Madrid maçı saat 22:00'de başlayacak...

CHELSEA REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu ilk maçına sahne olacak Chelsea Real Madrid maçı bu akşam 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Chelsea: Mendy, Chalobah, T. Silva, Rudiguer, Azpilicueta, Kante, Kovacic, R.James, Mount, Pulisic, Havertz.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Modrić, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema, Vinícius.