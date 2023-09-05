Cherif Ndiaye, Kızılyıldız'a transfer oldu! Adana Demirspor'un golcüsü Cherif Ndiaye, Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden Kızılyıldız'a transfer oldu. 27 yaşındaki oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 8 maça çıkan Senegalli futbolcu, bu mücadelelerde 5 gol kaydetti. Kızılyıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda mücadele edecek. Adana Demirspor ise UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalmayı başaramamıştı

Anadolu Ajansı Giriş: 05.09.2023 - 11:56 Güncelleme: 05.09.2023 - 11:56 facebook

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