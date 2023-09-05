Cherif Ndiaye, Kızılyıldız'a transfer oldu!
Adana Demirspor'un golcüsü Cherif Ndiaye, Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden Kızılyıldız'a transfer oldu. 27 yaşındaki oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 8 maça çıkan Senegalli futbolcu, bu mücadelelerde 5 gol kaydetti. Kızılyıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda mücadele edecek. Adana Demirspor ise UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalmayı başaramamıştı
Sırbistan Süper Ligi takımlarından Kızılyıldız, Yukatel Adana Demirspor'un Senegalli forvet oyuncusu Cherif Ndiaye'yi transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
CHERIF NDIAYE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Daha önce Waasland-Beveren, Gorica, Şanghay Port kulüplerinde oynayan Ndiaye, Türkiye'de ise Adana Demirspor'un yanı sıra Göztepe'de de top koşturdu.
Bu sezon Yukatel Adana Demirspor formasıyla 8 maçta 5 gol atan Ndiaye'nin yeni takımı Kızılyıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda mücadele edecek.
ADANA DEMİRSPOR, KONFERANS LİGİ'NE VEDA ETMİŞTİ
Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Belçika ekibi Genk'e penaltılarla 5-4 yenilerek turnuvadan elenmişti. Belçika temsilcisinin sahasında 2-1 kazandığı maçın rövanşında normal süre Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona ermiş ve temsilcimizin tek golü Ndiaye'den gelmişti.
Uzatma dakikalarında da skor değişmeyince penaltı atışlarına geçilmişti. Penaltılarda 5-4'lük üstünlük sağlayan Belçika temsilcisi Genk, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmıştı.