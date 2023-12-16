Chobani ABD’li kahve markasını 900 milyon dolara satın aldı İş insanı Hamdi Ulukaya tarafından kurulan ve ABD merkezli gıda şirketi Chobani, 900 milyon dolarlık bir anlaşma ile ülkenin kahve zincirlerinden La Colombe'u satın aldı. Bu birleşmenin, Chobani'nin ürün portföyünü genişleterek küresel ölçekte büyüme hedeflerine katkı sağlayacağı belirtildi

ABD merkezli gıda şirketi Chobani, ülkenin kahve zincirlerinden La Colombe'u 900 milyon dolarlık bir anlaşmayla satın aldığını duyurdu.

Perakende, kafe, gıda hizmetleri ve doğrudan tüketici gibi farklı kanallarda hizmet veren La Colombe, hazır içilebilir kahve kategorisinde de ürünler sunuyor.

Yapılan açıklamaya göre, Chobani'nin satın alma hamlesi, 5 milyar dolarlık ABD hazır içecek kahve kategorisinde önemli bir oyuncu olan La Colombe'un sahip olduğu perakende tecrübesinden yararlanarak yeni pazarlarda genişleme ve büyüme hedefine katkı sağlayacak.

Chobani'nin kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, gıda sektörünün satışları artırmak için zorluklarla karşılaştığı bir dönemde, Chobani’nin çift hanelere ulaşan hacim odaklı satış büyümesi ve önemli bir kâr marjı genişlemesi sağladığını ifade etti.

Ulukaya, "Daha önce krema ürünleriyle kahve kategorisine yatırım yapmıştık. La Colombe'un soğuk demleme kahvesi ve hazır içeceğini, Keurig Dr Pepper’in distribütörlük desteği ile gelecek neslin tüketicilerine sunma fırsatından dolayı heyecanlıyız. Özellikle, La Colombe'un perakende deneyimi, ürün portföyü ve geniş müşteri tabanıyla yeni kanallarda etkin bir şekilde büyümeyi hedefliyoruz" dedi.

Chobani'nin bir parçası haline gelen La Colombe'un, aynı zamanda bağımsız bir marka olarak faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi.