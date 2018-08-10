CHP'den 'cinsel istismar araştırması' için Meclis'e öneri

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan önergenin gerekçesinde, Adalet Bakanlığının verilerine göre, çocuklara cinsel istismardan hüküm giyenlerin sayısındaki artışa işaret edildi.

Çocuk Koruma Kanunu'nun yetersiz olduğu, çocukların cinsel istismarına ilişkin yasal mevzuatın daha ayrıntılı şekilde düzenlenmesi gerektiği vurgulanan gerekçede, "Geçmişte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, çocuğun cinsel istismarının önlenmesi konusuna aktif ve etkin biçimde müdahil olamamışken ve Türkiye genelinde kadın cinayetleri artarak yaşanırken, ilgili Bakanlığın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adı altında çocuk ve kadınları her türlü şiddet ve istismardan nasıl etkin olarak koruyacağı ve somut tedbirler alacağı izaha muhtaçtır." ifadesine yer verildi.

Kamu kurumlarıyla iş birliği yapılarak aile ve öğretmenlerin bilgilendirilmesi, eğitim programlarının geliştirilmesinin önemine değinilen gerekçede, istismar yargılamalarında takdiri indirimlerin uygulanmasının önüne geçilmesi, yargılama sonucunda başlayan infaz aşamasında koşullu salıverilme uygulamasının değiştirilmesi gerektiği belirtildi.

Gerekçede, çocuk ve kadınların cinsel istismara uğraması ve şiddet görmesinin önüne geçilerek yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi, cinsel istismarda bulunanlara takdir indirimi uygulanmaması, verilen cezaların caydırıcılığının artırılması konusunda etkili ve sürekli önlemlerin alınması için Meclis Araştırması açılması talep edildi.

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