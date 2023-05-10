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CHP Erzincan Milletvekili adayı Mustafa Sarıgül Habertürk'e konuştu

Habertürk'te Serap Belet'in sorularını yanıtlayan CHP Erzincan Milletvekili adayı Mustafa Sarıgül seçimi kararsızların belirleyeceğini söyledi. Psikolojik üstünlüğün Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana döndüğünü söyleyen Sarıgül, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'la ilgili olarak ise beklentisini dile getirdi: Sinan Oğan'la çok görüşmelerim oldu. Kendisini akademisyen ve devlet adamı olarak çok takdir ederim. Uzun bir süre Cumartesi akşamına kadar içimden gelen önsezi Sinan Oğan'ın civanmertlik yapacağı kanaatindeyim

CHP Erzincan Milletvekili adayı Mustafa Sarıgül Habertürk'e konuştu
HABERTURK.COM

CHP Erzincan Milletvekili adayı Mustafa Sarıgül, Habertürk'te Serap Belet'in sorularını yanıtladı.

Sarıgül'ün açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Erzincan'a adım attığımız andan itibaren Erzincan'a renk, heyecan, coşku geldi. Benim çalışma stilim farklıdır. Sabah 06.00'da kalkar gece 11.00'e kadar koşarım. Ortalama 4 bin 200 ile 5 bin 100 kişi ile tokalaşırım. Erzincan'ın her ilçesinde oldum. Ben Erzincan'dan 1 saat daha ayrılmam. Sadece bugün televizyon programı için geldim. Ben bana verilen 1 oyun kıymetini geçmişte, uzun yıllar belediye başkanlığım döneminde, milletvekilliğim döneminde bilirim. Ben siyasi parti ayrımı gözetmem. Bayrağımıza, toprağımıza bağlıysa başımın üstünde yeri var. Erzincan'da bize oy veren yurttaşlarımız pişman olmayacaklar. Oy vermeyenler ise 'Sarıgül adammış, Ufuk Aktaş hocamız adammış' diyecektir. İnşallah yapacağımız çalışmalarla siyasi parti farkı gözetmeden yurttaşlarımızla sevgi üzerine dünyalar kurduk. Kötüleyen, karalayan kampanya yapmıyoruz. Eksi kalanlar için çözüm önerimizi anlatıyoruz.

"İSTİYORUZ Kİ CUMHURBAŞKANIMIZ TARAFSIZ OLSUN"

6'lı Masa'dan sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gündeme gelir gelmez arkadaşlarımızla toplanıp karar verdik. Türkiye'nin demokratik parlamenter sisteme geçmesi olmazsa olmazıdır. Biz istiyoruz ki Cumhurbaşkanımız tarafsız olsun. Benim hayatım Süleyman Demirel'e mücadeleyle geçti. Ama sayın Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı olduktan sonra hepimizi kucaklandı, gerçekten baba gibi davrandı. Başkanlık sistemi Türkiye'nin şartlarına uysaydı inanın ki desteklerdik. Türkiye'yi demokratik parlamenter sisteme taşıyacak olan isim de sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Tarlada, fabrikada üretim, kamuda dürüst yönetim diyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu kişisel ihtiraslarından arınmış, Türkiye'yi rahatlatabileek, ötekisi olmayan bir Cumhurbaşkanlığı yapacak diye düşünüyorum.

"ŞU ANDA HİÇBİR ŞEY TALEP ETME ZAMANI DEĞİL"

Biz yurttaşlarımızı yüzde 30, yüzde 40, yüzde 50 diye ayıramayız. Sayın Kılıçdaroğlu vatandaşlarımızın yüzde 100'ünü kucaklar ve yüzde 100'ün yüzünü güldürür. Sayın Kılıçdaroğlu toplumsal konulara dikkatli bir şekilde bakar. Biz sayın Kılıçdaroğlu'nu şartsız ve koşulsuz olarak destekledik. Hiçbir talebimiz, isteğimiz olmadı. Pazar günü saat 15.00'de listeler verilecek. Bana heber geldi, Erzincan adayımızsınız diye. Benim için sürpriz olsun. Şu anda bir şey talep etme zamanı değil. Tehlike yanımızdan geçerken ama, niçin demeden şartsız ve koşulsuz destek. Mesela biz dışarıdan bakan atanmasını doğru bulmayız. 7 bölgeye birer tane bakan vermek lazım. Türkiye'nin kültür yapısına göre bu planlamayı yapmak lazım. Şimdi dışarıdan bakan atanıyor. Birkaç tane gerçekten başarılı isimler var. Genellikle biz parlamentonun güçlü olmasını, hesap verilebilir olmasını istiyoruz. Müsteşar devletin teminatıdır. Bir gecede valilerin, emniyet müdürlerinin görev alınmasını doğru bulmayız. DPT'nin çok güçlü olmasını arzu ederiz. DPT, dengeli planlı çalışsa, tarımda, hayvancılıkta hiçbir problem olmazdı.

"SAYIN OĞAN İLE BEN İYİ BİR ATATÜRK MİLLİYETÇİSİYİZ"

Bu seçim son derece önemli. Türkiye'nin bir an önce normalleşmesi ve sakinleşmesi lazım. Bu işlemeyen sistemden Türkiye'den kurtulması lazım. Ben özellikle son 5-6 ay içerisinde sayın Sinan Oğan'la çok görüşmelerim oldu. Kendisini akademisyen ve devlet adamı olarak çok takdir ederim. Uzun bir süre Cumartesi akşamına kadar içimden gelen önsezi Sinan Oğan'ın civanmertlik yapacağı kanaatindeyim. İkinci tura oy verecek insanların birinci turda vermesi lazım. Hiçbir duyum almadım, Sinan Bey'le konuşmalarımız esnasında ikimizin de çok iyi bir Atatürk milliyetçisi olarak gördüm. Bu tamamen benim kanaatim. Benim önsezim bir şey bekliyorum.

"PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK SAYIN KILIÇDAROĞLU'NA GEÇTİ"

Şu anda seçimi tayin edecek olan inanın ki, kararsızlar. Bu seçim inanın ki bıçak sırtında. Buraya gelmeden önce 4-5 kuruluşun araştırmasına baktım. Sahayı da görüyorum. İlk defa psikolojik üstünlük, sosyal medyadaki üstünlük, halktaki üstünlük sayın Kılıçdaroğlu'nun lehine. Sayın Kılıçdaroğlu Erzincan'a CHP Genel Başkanı olarak geldi ama ayrılırken 13. Cumhurbaşkanı olarak ayrıldı. Hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum.

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