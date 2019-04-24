CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DP lideri Gültekin Uysal'ın ziyareti sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Bana yapılan saldırı, daha doğrusu linç girişimi affedilecek bir olay değildir ama her şeye karşın sağduyumuzu korumak zorundayız." ifadelerini kullandı.