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        Haberler Gündem Politika CHP Genel Başkanı Özel, Abdurrahman Tutdere'yi evinde ziyaret etti | Son dakika haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel, Abdurrahman Tutdere'yi evinde ziyaret etti

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı verilen ve Adıyaman Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Abdurrahman Tutdere'yi evinde ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 17:55 Güncelleme: 13.07.2025 - 17:55
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        Abdurrahman Tutdere'yi evinde ziyaret etti
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı verilen ve Adıyaman Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Abdurrahman Tutdere'yi evinde ziyaret etti.

        AA'da yer alan habere göre bazı temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Özel, CHP Adıyaman İl Teşkilatı yönetimiyle Tutdere'ye ziyarette bulundu.

        Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından açıklama yapan Özel, Tutdere'yi iyi gördüğünü söyledi.

        Özel, "Bir şehrin belediye başkanının ayağının kelepçelenmesi, o şehirde sokağa çıkmasının yasaklanması ve belediyeye gitmesinin engellenmesi tam bir akıl tutulmasıdır. Abdurrahman, tertemiz bir kardeşimiz. Her şey ortaya çıktı. Bütün Adıyaman ona kefil, biz de kefiliz ama ayağına kelepçe takılması tam bir akıl tutulması, olacak iş değildir." dedi.

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