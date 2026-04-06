        Haberler Gündem Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti'yi ziyaret etti | Son dakika haberleri

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti'yi ziyaret etti

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bir an önce Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin boşalan sandalyeler için ara seçim kararı alması, bu konuda da Meclis Başkanı'nın üzerine düşen görevi yapması zorunludur." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 17:37 Güncelleme:
        Özel, DEM Parti'yi ziyaret etti

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti.

        AA'da yer alan habere göre ziyaretin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Özel, misafirperverlikleri için Hatimoğulları ve Bakırhan'a teşekkür etti.

        Özel, ziyarette dış ve iç politikayla güncel meseleleri görüştüklerini belirterek, İran'a yönelik saldırıların Türkiye'ye ekonomik ve siyasi etkilerini değerlendirdiklerini ifade etti.

        "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin de değerlendirmede bulunan Özel, "Bu konuda bir rapor hazırlandı, imzalandı. Heyetin başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'tu. O görevi kendisi yaptı. O noktada hep birlikte bekliyoruz. Raporun 6. ve 7. maddeleri var. Bu maddeler bir an önce hem terörün sonlanması hem de demokratik adımların atılmasını gerektiriyor." diye konuştu.

        Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile siyasi parti ziyaretlerinin ardından görüşmek istediğini ve görüşmede 6. ve 7. maddelerle kendisinin atması gereken adımları müzakere edeceklerini ve beklentilerini dile getireceğini söyledi.

        Seçimin yaklaştığını vurgulayan Özel, Türkiye'nin seçim güvenliğine yönelik güvenli, denetlenebilir bir noktaya gelmesi gerektiğini ifade etti.

        Özel, ara seçim tartışmalarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Anayasamıza göre ve Milletvekili Seçim Kanunu'nun 7. maddesine göre ara seçim son bir yılda ve ilk 30 ayda yapılamaz. Onun dışında hüküm 'TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde ara seçime gidilebilir' demiyor, 'gidilir' diyor. 'Ara seçimler her seçim döneminde bir defa yapılabilir' demiyor, 'yapılır' diyor. 'Genel seçimden 30 ay geçmedikçe ara seçime gidilemez' diyor. 'Boşalan üye sayısı, üye tam sayısının yüzde 5'ini bulduğu hallerde, 30 ay beklenmeden ara seçime 3 ay içinde gidilir' diyor. Şimdi ne 30 aydayız, ne son bir yıldayız. Boşalmış 8 milletvekilliği var. AK Parti'den öncesinde Türkiye demokrasisinde kanuna uygun ve anayasanın emirlerine uygun şekilde bu ara seçimler hep yapıldı. Bir an önce Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin boşalan sandalyeler için ara seçim kararı alması, bu konuda da Meclis Başkanı'nın üzerine düşen görevi yapması zorunludur."

        Özel, CHP'nin 22 milletvekilinin istifa ettirilerek ara seçime gidilmesine yönelik şu değerlendirmede bulundu:

        "22 ya da 30'a tamamlayarak şu anda bir kez ara seçim zorunluluğu vardır ve yapılmalıdır. Ara seçim yapılsın da biz 22 milletvekili mi istifa ettiririz, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana gibi Türkiye açısından çok önemli fikirler verecek büyük şehirlerde mi milletvekili istifa ettiririz, Türkiye coğrafyasında en çok seçmeni götürecek şekilde mi istifa ettiririz ya da sadece İstanbul'da, mesele İstanbul'da geçiyor ya, ya da geçtiği yerlerde, İstanbul, Bursa, Antalya ve Adana'da mı olur? Onlar CHP'nin o an vereceği kararlardır. Burada bir öngörülebilirlik lüksünü iktidara tanımak istemem. Kimse şöyle düşünmesin, '22 milletvekili istifa etmezse ara seçim olmaz.' O ara seçim olacak arkadaşlar. Anayasa öyle diyor. Olmazsa Numan Bey de bunu sorumluluğunu taşır, iktidar partisi de anayasanın emrettiği bir ara seçimden kaçma sorumluluğunu taşır. O ara seçimin yapılması ile ilgili irade ortaya çıkmalıdır."

        DEM PARTİ HEYETİ

        DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları da CHP Genel Başkanı Özel'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin Hatimoğulları, şunları kaydetti:

        "Evet bir komisyon oluştu, bu komisyon görevini tamamladı ve parlamentoya raporunu sundu. Şimdi yapılması gereken hukuki ve yasal düzenlemelerle ilgili hızlıca paketlerin çalışılması, hızlıca bir çerçeve yasanın üzerinde emek verilmesi. Ama hala bu konuda atılmış bir somut adım yok. Bu konuda elbette iktidar partisi ve ortağı elbette hepimizden daha sorumlu. Çünkü şu anda Meclis çoğunluğu ellerinde ve bu yasanın getirilmesi kendi inisiyatifleriyle kendi ön açıcılıklarıyla mümkündür."

        Hatimoğulları ara seçim tartışmalarına ilişkin, "Toplum genel anlamda bir erken seçim beklentisi içindeyse bizler DEM Parti olarak toplumun bu mesajını alırız. DEM Parti olarak da toplumun talepleri çerçevesinde bir olası seçime hazırlıklı olduğumuzun da altını çizmek isterim." şeklinde konuştu.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Bugün Ne Oldu? 6 Nisan 2026'nın haberleri
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Maliyetler de arsa da 5-6 kat arttı
        Kayıptı, aracında ölü bulundu!
        120 kişi yaşıyor! Bu ada Türkiye'de tek
        İstanbul'da kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Yonca'nın katilinin soğukkanlılığı kan dondurdu!
        Penaltı kararı doğru mu?
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        "Lig yeniden başladı"
        'Tokyo' anne oldu
