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        Haberler Gündem Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Metin Feyzioğlu'na karşılama tepkisi - Gündem Haberleri | Son dakika haberleri

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Metin Feyzioğlu'na karşılama tepkisi

        CHP Lideri Özgür Özel, KKTC ziyaretinde CHP heyetini karşılamadığı gerekçesiyle Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'na tepki gösterdi. Özel, "Bu tabii meslekten gelmemenin ve geldiği makamı hazmedememenin sonucudur. Bu konudaki rahatsızlığımızı Dışişleri Bakanlığı'na resmi olarak bildireceğiz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 21:27 Güncelleme: 20.07.2024 - 21:33
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        Özel'den Feyzioğlu'na tepki
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'yi ziyaretinde kendisini ve parti heyetini karşılamadığı gerekçesiyle Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'na tepki gösterdi.

        "DIŞİŞLERİ'NE BİLDİRECEĞİZ"

        Özel konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

        "Kıbrıs'ta bir kusur yapıldıysa, o kusuru yapan Kıbrıs'taki Türkiye Büyükelçisidir. Dünyanın neresine gidersek gidelim büyükelçilerimiz, bizleri karşılıyorlar. Gelemezlerse mutlaka bir görevli orada oluyor. Ama biz ne büyükelçiyi, ne büyükelçilikten kimseyi havaalanında da görmedik. Herhangi bir yerde hatırımızı sormadılar. Bu tabii meslekten gelmemenin ve geldiği makamı hazmedememenin sonucudur. Bu konudaki rahatsızlığımızı Dışişleri Bakanlığına resmi olarak bildireceğiz. Dünyanın öbür ucunda bizi büyükelçilerimiz karşılarken, bu büyükelçi Türk bayrağının dünyanın dört bir yanında dalgalandıran Washington'da, İsrail'de büyükelçi olarak görev yapan Namık Tan'ı karşılamadı. Bu büyükelçi, 2 Dışişleri Bakanını karşılamadı. Bu büyükelçi, CHP'nin dört genel başkanını karşılamadı ki bir tanesi mevcut Genel Başkan. Bu büyükelçi, Türkiye'nin ana muhalefet partisi liderini karşılamadı. Bu büyükelçinin bunu yapmaması, kendisi yapmayabilir, mazeret bulur ama büyükelçiliğe bunu yaptıramaz. Hem diplomatik olarak hem de devlet geleneklerimize uygun olarak kendisine eleştirilerimizi resmi bir yazı ile Sayın Bakan'a bildireceğiz. Dışişleri Bakanlığı gelenekleri olan bir kurumdur. Böyle vasatların elinde vasatlaştırılamayacak bir kurumdur."

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        #Özgür Özel
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