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        Haberler Gündem Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İzmir mesaisi! İşte CHP'de İzmir için konuşulan isimler

        İşte CHP'de İzmir için konuşulan isimler

        Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayına çevrildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir adayını belirlemek için CHP İzmir İl Başkanı, İzmir milletvekilleri ve bazı aday adayları ile görüşme gerçekleştirdi. Özel, kentten gelen son anketleri değerlendirdi. Peki büyükşehir adaylığında öne çıkan isimler kimler? Adayın ne zaman açıklanması bekleniyor?

        mahirkilic@haberturk.com
        Giriş: 22.01.2024 - 12:41 Güncelleme: 22.01.2024 - 12:41
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        CHP'de İzmir mesaisi sürüyor
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        CHP'de seçim hazırlıkları hız kesmeden sürüyor. Gözler perşembe günü yapılması beklenen Parti Meclisi toplantısında. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplantı öncesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı için yoğun bir mesai harcadı. Özel, bu kapsamda önce İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Hem büyükşehir hem de ilçelerdeki son durum masaya yatırıldı.

        İZMİR’DE BİRÇOK ADAY KONUŞULUYOR

        Özel, ayrıca İzmir milletvekilleri ile de bir araya geldi. Bazı aday adaylarıyla da görüşen Özel’in, gelen son anketleri de değerlendirdiği öğrenildi.

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        CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı için kulislerde konuşulan isimlere gelince; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve Bornova Eski Belediye Başkanı Olgun Atila... Ayrıca mevcut belediye başkanı Tunç Soyer ve Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in ismi de adaylık için konuşuluyor.

        Perşembe günü yapılması beklenen Parti Meclisi toplantısı sonrasında İzmir adayının açıklanabilir.

        MUĞLA’DA YARIŞ DEVAM EDİYOR

        Gözlerin çevrildiği bir diğer kent ise Muğla. Muğla için eski milletvekilleri Burak Erbay ve Süleyman Girgin ile Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat arasındaki yarış devam ediyor. Gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu ve Muğla Milletvekili Cumhur Uzun’un ismi de adaylık için konuşulduğu ifade ediliyor. Adaylık için kentte anket çalışmasının yapılacağı belirtiliyor.

        Parti Meclisi sonrasında Antalya ve Muğla'nın yanı sıra İstanbul ve İzmir'in birçok ilçesindeki adayların da açıklanması bekleniyor.

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