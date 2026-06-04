CHP Grup Başkanı Özgür Özel: Tek talebim kurultay

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Kılıçdaroğlu görüşen heyet daha sonra CHP Grup Başkanı Özgür Özer ile Meclis’te bir araya geldi.

ÖZEL: TALEBİMİZ KURULTAY

Edinilen bilgiye göre Özgür Özel kurultayın yapılmasını talep etti.

TEKRAR GÖRÜŞME OLACAK MI?

Üç vekil şu anda kendi inisiyatifiyle görüşmeleri gerçekleştirdiği için bu görüşme süreci devam edebilir. Görüşmeler neticesinde ise anlaşmaya varılan bir durum yok.