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        Haberler Gündem Politika CHP Grup Başkanı Özgür Özel: Tek talebim kurultay | Son dakika haberleri

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel: Tek talebim kurultay

        CHP'de kurultay tartışmaları sürerken, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, önce Kemal Kılıçdaroğlu ardından Özgür Özel ile görüştü. Özel kurultay talebini yineledi

        Giriş: 04 Haziran 2026 - 22:17 Güncelleme:
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        Özgür Özel: Tek taleim kurultay

        Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

        Kılıçdaroğlu ve Özel ile görüştüler
        Kılıçdaroğlu ve Özel ile görüştüler

        Kılıçdaroğlu görüşen heyet daha sonra CHP Grup Başkanı Özgür Özer ile Meclis’te bir araya geldi.

        ÖZEL: TALEBİMİZ KURULTAY

        Edinilen bilgiye göre Özgür Özel kurultayın yapılmasını talep etti.

        TEKRAR GÖRÜŞME OLACAK MI?

        Üç vekil şu anda kendi inisiyatifiyle görüşmeleri gerçekleştirdiği için bu görüşme süreci devam edebilir. Görüşmeler neticesinde ise anlaşmaya varılan bir durum yok.

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        #Özel kurultay talebi
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