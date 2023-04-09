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İZMİR CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ
SEÇİM ÇEVRESİ ADAY SIRA NO ADI SOYADI MESLEĞİ İZMİR-1 1 YÜKSEL TAŞKIN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İZMİR-1 2 AHMET TUNCAY ÖZKAN GAZETECİ İZMİR-1 3 SEVDA ERDAN KILIÇ AVUKAT İZMİR-1 4 MURAT BAKAN AVUKAT İZMİR-1 5 EDNAN ARSLAN ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ İZMİR-1 6 SEDA KÂYA ÖSEN ULUSLARARASI İLİŞKİLER İZMİR-1 7 HAYDAR ALTINTAŞ SANAYİCİ - İŞ İNSANI İZMİR-1 8 DEVRİM BARIŞ ÇELİK SİYASET BİLİMİ - SİYASAL DAVRANIŞ UZMANI İZMİR-1 9 SEFER İPEKLİ İNŞAAT MÜTEAHHİTLİK İZMİR-1 10 GÜLDEM ATABAY EKONOMİST - YAZAR İZMİR-1 11 ŞAHBAL ARAS HEKİM - PROFESÖR - ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSTİ İZMİR-1 12 FULYA ALÇAY ENDÜSTRIYEL TASARIMCI HALKLA ILI,ŞKILER İZMİR-1 13 MEHMET ŞAHİN FIRAT İŞ İNSANI İZMİR-1 14 BİRGÜL DEĞİRMENCİ SERBEST AVUKAT İZMİR-2 1 GÖKÇE GÖKÇEN AKADEMISYEN İZMİR-2 2 RIFAT TURUNTAY NALBANTOĞLU MALİ MÜŞAVİR İZMİR-2 3 RAHMİ AŞKIN TÜRELİ İKTİSATCI PLANCI İZMİR-2 4 MAHİR POLAT GÜMRÜK MÜŞAVİRİ İZMİR-2 5 MEHMET SALİH UZUN ULUSLARARASI İLİŞKİLER İZMİR-2 6 DENİZ YÜCEL AVUKAT İZMİR-2 7 MUSTAFA BİLİCİ MALİ MÜŞAVİR İZMİR-2 8 HACER FOGGO GAZETECI İZMİR-2 9 ESİN DOĞAN METİN AVUKAT ARABULUCU İZMİR-2 10 ALTAN İNANÇ IŞ ADAMI - SANAYICI İZMİR-2 11 EMİNE HELİL İNAY KINAY ÇEVRE YÜKSEK MÜHENDİSİ İZMİR-2 12 AYTEN GÜLSEVER EMEKLİ BÜROKRAT İZMİR-2 13 NURŞEN BALCI BIYOLOG İZMİR-2 14 BURAK KOTAN AVUKAT
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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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