CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a Veysel Şahin sorusu

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de hukukun üstünlüğünü ve hukuka güveni bitiren saray iktidarı, maalesef yargının bir bölümünü arka bahçesine çevirmiştir. Şimdi çıkın, laf kalabalığı yapmadan ve yalan söylemeden bu sorulara yanıt verin. Adalet Bakanı ve HSK Başkanı; Veysel Şahin'in hukuksuz bir şekilde salıverilmesine ilişkin Bakırköy 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2023/93 Değişik İş sayılı kararına direnerek tahliye işlemini gerçekleştirmeyen ve yolsuz ilişkilerin açığa çıkmasını sağlayan Cumhuriyetin Savcıları hakkında herhangi bir işlem mi tesis ettiniz?" dedi.

'HÜKMEN TUTUKLANMA KARARI VERİLMEDİĞİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?'

Kılıçdaroğlu, ayrıca, "Yine İstanbul 42'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2017/18 Esas ve 2023/282 Karar sayılı 05 Mayıs 2023 tarihli hüküm ile Veysel Şahin'in; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklamak, 7258 Sayılı (Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun) Yasaya Muhalefet suçlarından toplamda 21 yıl 8 ay hapis cezası ile (üstelik mükerrirlere özgü kurallar gereğince cezaların infazı yapılmak üzere) cezalandırıldığını, ne var ki bu ölçüdeki yüksek ceza miktarına rağmen hükmen tutuklanma kararı verilmediğini biliyor musunuz? İstanbul 42'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2017/18 Esas ve 2023/282 Karar sayılı ceza hükmünün verileceği ve bundan ötürü Veysel Şahin'in yıllarca cezaevinden çıkamayacağı bilindiği için midir ki hükmen tutuklama kararının verilmemesi, dahası öncesinde de Bakırköy 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 02 Mart 2023 tarihli 2023/93 sayılı Değişik İş kararının verilmesi sağlatılmıştır? Yasa dışı bahis baronu olduğu iddia edilen bu kişiyi hangi siyasiler ve bürokratlar, hangi çıkarlar için korumuştur?" ifadelerini kullandı.