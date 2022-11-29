Kılıçdaroğlu'ndan kış saati mesajı: Hemen... 0:00 / 0:00

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğrencilerin ve çalışanların kış saatinde karanlıkta yollara düştüklerini söylerken, iktidar olmaları durumunda kış saati uygulamasının tekrar hayata geçeceğini açıkladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan sabah 08.00'de yayınladığı videoda kış saati uygulamasına dikkat çekti.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 29, 2022

Karanlıkta çekilen videoda Kılıçdaroğlu, "Kış saatine geçmeyerek bakın çocuklarımıza ne yaptılar. Bu karanlıkta yollara düşen göz göze, kalp kalbe vermeye çalışan insanlarımız... Türkiye'nin sabahlarını karanlıklara boğdular. Bu trajedidir" ifadelerini kullandı.

CHP lideri, "Bu sarayın her şeyden korkmasına alıştık da gün ışından korkması nedir, hayret ediyorum. Bu cehaleti bu ülke kaldıramaz oldu. Bu cehaletin üreteceği sonuçlarla ilgili rapor hazırlattım" dedi.

"Biyolojik saatimizin en önemli uyaranı gün ışığıdır" diyen Kılıçdaroğlu, "Gün ışığı bir sinyaldir. Gün ışığı gelir, fizyolojik süreçleri kontrol eden hormonların üretimi başlar. Bunu engellerseniz hastalıklara yol açar. Nöro-hastalıklar, diyabet, kanser gibi hastalıklar için risk teşkil ediyor. Bunu hemen düzelteceğiz" diye konuştu.