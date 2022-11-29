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Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan kış saati mesajı: Hemen değiştireceğiz
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan kış saati mesajı: Hemen değiştireceğiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kış saati uygulamasına geçilmemesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu vatandaşların sabah karanlığında yollara düştüğüne dikkat çekerek, "Bunu hemen düzelteceğiz" diye konuştu. 

Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan kış saati mesajı: Hemen değiştireceğiz
Kılıçdaroğlu'ndan kış saati mesajı: Hemen...
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HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğrencilerin ve çalışanların kış saatinde karanlıkta yollara düştüklerini söylerken, iktidar olmaları durumunda kış saati uygulamasının tekrar hayata geçeceğini açıkladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan sabah 08.00'de yayınladığı videoda kış saati uygulamasına dikkat çekti.

Karanlıkta çekilen videoda Kılıçdaroğlu, "Kış saatine geçmeyerek bakın çocuklarımıza ne yaptılar. Bu karanlıkta yollara düşen göz göze, kalp kalbe vermeye çalışan insanlarımız... Türkiye'nin sabahlarını karanlıklara boğdular. Bu trajedidir" ifadelerini kullandı.

CHP lideri, "Bu sarayın her şeyden korkmasına alıştık da gün ışından korkması nedir, hayret ediyorum. Bu cehaleti bu ülke kaldıramaz oldu. Bu cehaletin üreteceği sonuçlarla ilgili rapor hazırlattım" dedi.

"Biyolojik saatimizin en önemli uyaranı gün ışığıdır" diyen Kılıçdaroğlu, "Gün ışığı bir sinyaldir. Gün ışığı gelir, fizyolojik süreçleri kontrol eden hormonların üretimi başlar. Bunu engellerseniz hastalıklara yol açar. Nöro-hastalıklar, diyabet, kanser gibi hastalıklar için risk teşkil ediyor. Bunu hemen düzelteceğiz" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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