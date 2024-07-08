CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre MYK'da bu ay içerisinde Şam'a yapılması planlanan ziyaret, eylül ayındaki tüzük kurultayı hazırlıkları ile ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler değerlendirilecek.

Habertürk Giriş: 08.07.2024 - 15:24 Güncelleme: 08.07.2024 - 15:24 facebook

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