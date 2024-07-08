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        CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı

        CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre MYK'da bu ay içerisinde Şam'a yapılması planlanan ziyaret, eylül ayındaki tüzük kurultayı hazırlıkları ile ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler değerlendirilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 15:24 Güncelleme: 08.07.2024 - 15:24
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        CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı
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        CHP MYK toplandı.

        Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezindeki toplantı, saat 14.45'te başladı.

        Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre MYK toplantısında, bu ay içerisinde Şam'a yapılması planlanan ziyaret, eylül ayındaki tüzük kurultayı hazırlıkları, parti içi disiplin dosyaları, etkinlik takvimi, ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler değerlendirilecek.

        Özel'in, Romanya'nın başkenti Bükreş'te katıldığı Sosyalist Enternasyonal Avrupa Komitesi Toplantısı'nda ele alınan konulara ilişkin MYK üyelerine bilgilendirme yapması bekleniyor.

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        #CHP
        #MYK
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