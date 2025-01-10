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        Haberler Gündem Politika CHP'nin eski ABD Temsilcisi Yurter Özcan partiden ihraç edildi | Son dakika haberleri

        CHP'nin eski ABD Temsilcisi Yurter Özcan partiden ihraç edildi

        CHP'nin eski ABD Temsilcisi Yurter Özcan'ın, kesin ihraç istemiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Özcan bugün yapılan Yüksek Disiplin toplantısı sonrasında CHP'den ihraç edildi

        Giriş: 10.01.2025 - 19:50 Güncelleme: 10.01.2025 - 19:50
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        Yurter Özcan CHP'den ihraç edildi
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        Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre CHP'nin eski ABD Temsilcisi Yurter Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından alınan kararla partiden kesin olarak ihraç edildi.

        NE DEMİŞTİ?

        Yurter Özcan, Özgür Özel'in ABD seyahati ile ilgili şöyle konuşmuştu:

        “Özgür bey New York’a geldiğinde, Central Park’da gezmek ya da ultra lüks Wolfgang Puck steakhouse’da özel soslu biftek yemek yerine CHP’lilerle bir araya gelmiş olsaydı bu yazdıklarım kendisine anlatılırdı. CHP olarak yüzde 85 oy aldığımız ABD’ye seyahati öncesinde kendisinin havaalanında karşılama veya CHP gönüllüleri ile toplantı istemediği bizlere iletildi.”

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