Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP “Olağan Kurultaya” gidiyor: “Özgür Özel gelsin yarışalım” | Son dakika haberleri

        CHP “Olağan Kurultaya” gidiyor: “Özgür Özel gelsin yarışalım”

        Cumhuriyet Halk Partisi'nde Olağan Kurultay takvimi Eylül'de başlıyor. Genel Merkez'den de Özgür Özel'e çağrı geldi. "Madem arkalarında halk ve üye desteği var, kongreleri yapalım, yarışalım" denildi. Olağanüstü kurultay için delege imzalarını Genel Merkez'e ulaştıran Özel cephesi ise adım atılmaması nedeniyle konuyu mahkemeye taşımaya hazırlanıyor. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 24 Haziran 2026 - 12:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Özgür Özel gelsin yarışalım"

        CHP'de olağan kurultay takvimi başlıyor. Genel Merkez Özgür Özel'e kurultay için çağrıda bulundu.

        “KURULTAY KISA SÜREDE YAPILACAK”

        Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre; Genel Merkez kaynakları, mahallelerden başlayarak kurultayın kısa sürede yapılabileceğini söyledi. Ancak genel başkanlık seçiminin yapılacağı büyük kurultay için hukuki sürecin kesinleşmiş olması gerekiyor.

        “ÖZEL VE ARKADAŞLARI GELSİNLER, YARIŞALIM”

        Habertürk'e konuşan kaynaklar, Özgür Özel'e de kurultay için çağrıda bulundu. "Özgür Özel ve arkadaşları gelsinler, yarışalım. Madem arkalarında halk ve üye desteği var, zaten seçilirler. Kongreleri yapalım" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        “ÖZEL’İN AYRILMASI PARTİYE ZARAR VERİR”

        Özgür Özel ve beraberindeki milletvekillerinin yeni parti kurma tartışmasını da değerlendiren kaynaklar, “kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Özgür Özel’in ayrılması da partiye zarar verir. Bu arkadaşların başka bir siyasi yolculuğa çıkmak istediklerini düşünüyorum.” dedi. Geçtiğimiz hafta olağanüstü kurultay için 800'den fazla delegenin imzası genel merkeze teslim edilmişti. Genel Merkez kaynakları mevcut tedbir kararı ve hukuki sürecin henüz kesinleşmemiş olması nedeniyle kurultayın mümkün olmadığı görüşünde.

        Özel cephesinin adım atılması için belirlediği süre cuma günü doluyor. Süre dolunca olağanüstü kurultayı yapmak üzere bir çağrı heyeti atanması için mahkemeye başvuru yapılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri: İran - ABD müzakerelerinde 60 gün hedefi, Starmer istifa etti, Haymana Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.HEDEF, 60 GÜN İÇİNDE NİHAİ ANLAŞMAYA ULAŞMAKABD ile İran arasında İsviçre'de başlayan müzakereler, Hürmüz Boğazı krizi, Lübnan'daki çatışmalar ve nükleer dosya üzerindeki anlaşmazlıkların gölgesinde geçti. Taraflar 60 gün içinde nih...
        #Son dakika haberler
        #CHP
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        17 yaşındaki Arda çatışmada hayatını kaybetti
        17 yaşındaki Arda çatışmada hayatını kaybetti
        İstanbul'da kanlı pusu! Genç adam evinden çıkmıştı...
        İstanbul'da kanlı pusu! Genç adam evinden çıkmıştı...
        Yapay zeka hukuk firması kazandı!
        Yapay zeka hukuk firması kazandı!
        Manav kan gölüne döndü... Eşini öldürüp 1 kişiyi bıçakladı!
        Manav kan gölüne döndü... Eşini öldürüp 1 kişiyi bıçakladı!
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Tedavi için bindirildi... Ambulanstaki hasta öldü!
        Tedavi için bindirildi... Ambulanstaki hasta öldü!
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Yahudiler senden bıktı"
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Yahudiler senden bıktı"
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        Dünya Kupası'nda çifte standart 'VAR' mı?
        Dünya Kupası'nda çifte standart 'VAR' mı?
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Cimrilik boşanma sebebi
        Cimrilik boşanma sebebi
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Köy sakinleri şaşkınlık yaşadı... Fındık bahçesine düştü!
        Köy sakinleri şaşkınlık yaşadı... Fındık bahçesine düştü!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Hacıosmanoğlu özür diledi
        Hacıosmanoğlu özür diledi
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"