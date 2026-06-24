CHP'de olağan kurultay takvimi başlıyor. Genel Merkez Özgür Özel'e kurultay için çağrıda bulundu.

“KURULTAY KISA SÜREDE YAPILACAK”

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre; Genel Merkez kaynakları, mahallelerden başlayarak kurultayın kısa sürede yapılabileceğini söyledi. Ancak genel başkanlık seçiminin yapılacağı büyük kurultay için hukuki sürecin kesinleşmiş olması gerekiyor.

“ÖZEL VE ARKADAŞLARI GELSİNLER, YARIŞALIM”

Habertürk'e konuşan kaynaklar, Özgür Özel'e de kurultay için çağrıda bulundu. "Özgür Özel ve arkadaşları gelsinler, yarışalım. Madem arkalarında halk ve üye desteği var, zaten seçilirler. Kongreleri yapalım" ifadelerini kullandı.

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“ÖZEL’İN AYRILMASI PARTİYE ZARAR VERİR”

Özgür Özel ve beraberindeki milletvekillerinin yeni parti kurma tartışmasını da değerlendiren kaynaklar, “kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Özgür Özel’in ayrılması da partiye zarar verir. Bu arkadaşların başka bir siyasi yolculuğa çıkmak istediklerini düşünüyorum.” dedi. Geçtiğimiz hafta olağanüstü kurultay için 800'den fazla delegenin imzası genel merkeze teslim edilmişti. Genel Merkez kaynakları mevcut tedbir kararı ve hukuki sürecin henüz kesinleşmemiş olması nedeniyle kurultayın mümkün olmadığı görüşünde.

Özel cephesinin adım atılması için belirlediği süre cuma günü doluyor. Süre dolunca olağanüstü kurultayı yapmak üzere bir çağrı heyeti atanması için mahkemeye başvuru yapılacak.