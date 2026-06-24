HaberlerGündemPolitikaSon dakika: CHP “Olağan Kurultaya” gidiyor: “Özgür Özel gelsin yarışalım” | Son dakika haberleri
CHP “Olağan Kurultaya” gidiyor: “Özgür Özel gelsin yarışalım”
Cumhuriyet Halk Partisi'nde Olağan Kurultay takvimi Eylül'de başlıyor. Genel Merkez'den de Özgür Özel'e çağrı geldi. "Madem arkalarında halk ve üye desteği var, kongreleri yapalım, yarışalım" denildi. Olağanüstü kurultay için delege imzalarını Genel Merkez'e ulaştıran Özel cephesi ise adım atılmaması nedeniyle konuyu mahkemeye taşımaya hazırlanıyor. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..
CHP'de olağan kurultay takvimi başlıyor. Genel Merkez Özgür Özel'e kurultay için çağrıda bulundu.
“KURULTAY KISA SÜREDE YAPILACAK”
Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre; Genel Merkez kaynakları, mahallelerden başlayarak kurultayın kısa sürede yapılabileceğini söyledi. Ancak genel başkanlık seçiminin yapılacağı büyük kurultay için hukuki sürecin kesinleşmiş olması gerekiyor.
“ÖZEL VE ARKADAŞLARI GELSİNLER, YARIŞALIM”
Habertürk'e konuşan kaynaklar, Özgür Özel'e de kurultay için çağrıda bulundu. "Özgür Özel ve arkadaşları gelsinler, yarışalım. Madem arkalarında halk ve üye desteği var, zaten seçilirler. Kongreleri yapalım" ifadelerini kullandı.
REKLAM
“ÖZEL’İN AYRILMASI PARTİYE ZARAR VERİR”
Özgür Özel ve beraberindeki milletvekillerinin yeni parti kurma tartışmasını da değerlendiren kaynaklar, “kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Özgür Özel’in ayrılması da partiye zarar verir. Bu arkadaşların başka bir siyasi yolculuğa çıkmak istediklerini düşünüyorum.” dedi. Geçtiğimiz hafta olağanüstü kurultay için 800'den fazla delegenin imzası genel merkeze teslim edilmişti. Genel Merkez kaynakları mevcut tedbir kararı ve hukuki sürecin henüz kesinleşmemiş olması nedeniyle kurultayın mümkün olmadığı görüşünde.
Özel cephesinin adım atılması için belirlediği süre cuma günü doluyor. Süre dolunca olağanüstü kurultayı yapmak üzere bir çağrı heyeti atanması için mahkemeye başvuru yapılacak.
ÖNERİLEN VİDEO
Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri: İran - ABD müzakerelerinde 60 gün hedefi, Starmer istifa etti, Haymana Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti
Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.HEDEF, 60 GÜN İÇİNDE NİHAİ ANLAŞMAYA ULAŞMAKABD ile İran arasında İsviçre'de başlayan müzakereler, Hürmüz Boğazı krizi, Lübnan'daki çatışmalar ve nükleer dosya üzerindeki anlaşmazlıkların gölgesinde geçti. Taraflar 60 gün içinde nih... Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.HEDEF, 60 GÜN İÇİNDE NİHAİ ANLAŞMAYA ULAŞMAKABD ile İran arasında İsviçre'de başlayan müzakereler, Hürmüz Boğazı krizi, Lübnan'daki çatışmalar ve nükleer dosya üzerindeki anlaşmazlıkların gölgesinde geçti. Taraflar 60 gün içinde nihai anlaşmaya ulaşmayı hedefleyen bir yol haritasında uzlaştı. Görüşmede, İran petrolündeki yaptırımların kaldırılması, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması ve Lübnan'da savaşın soan ermesi gibi başlıklar da yer aldı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "İran görüşmeleri çok iyi geçti ve çok iyi ilerleme kaydedildi" dedi.AMERİKANLAR, MUTABAKATIN İRAN'IN LEHİNE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORSon gelişmelerin ardından ABD ve İsrail'de anketler yapıldı. Amerika'daki ankette katılımcıların yüzde 78'i savaşın bitmesinden yana görüş bildirdi. Anlaşılan mutabakatın İran'ın lehine olduğunu söyleyenlerin oranı ise ABD'nin lehine diyenlerden daha fazla. İsrail'de yapılan bir ankete göre de İsraillilerin yüzde 92'si savaşın kazananının İran olduğunu düşünüyor.STARMER, GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİÖte yandan Birleşik Krallık Başbakanı Starmer, istifa etti. Starmer yeni lider seçilene dek görevine devam edecek. Partinin başına geçmesi muhtemel isim, eski Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham.HAYMANA BELEDİYE BAŞKANI, AK PARTİ'YE KATILDITürkiye'ye dönelim... Siyaset gündeminde sıcak başlıklar var. Sabah saatlerinde CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye katıldı. Koç'un rozetini AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. ERDOĞAN: TÜRKİYE'NİN MUHALEFET AÇIĞI BÜYÜYORKonuşmasında, "Türkiye'nin muhalefet açığı büyüyor." diyen Erdoğan, "Kavgasız gürültüsüz günleri yok. Sadece kendileri değil siyasete de zarar veriyorlar. Muhalefetin vizyon sorununu çözemedik. Rakibimiz de olsa muhalefet de olsa, Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla anılmasını doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.ÖZGÜR ÖZEL GRUP TOPLANTISINDA KONUŞACAKÖzgür Özel, Meclis'te genel başkan olduğu dönemdeki MYK'sını topladı. Toplantıda yarın saat 13.30'da Özel'in, CHP'nin grup toplantısında konuşacağı kararı çıktı ve milletvekillerine karar tebliğ edildi.12. YARGI PAKETİ MECLİS'TEAK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, 12. Yargı Paketi'nin Meclis'e sunulduğunu açıkladı. Paketin içeriği hakkında da bilgi veren Akbaşoğlu, Adli Tıp Kurumu'nun bilimsel kapasitesinin güçleneceğini, uyuşmazlık davalarının tek hakimle çözülmesinin önünün açılacağını söyledi.DİRİ FAY SAYISI 485'TEN 700'E ÇIKTIMaden Tetkik ve Arama Genel Müdürü Vedat Yanık, ayrıntılı saha çalışmaları ve akademik araştırmalarla sağlanan veri birikimi desteğiyle Türkiye Diri Fay Haritası'nın 13 yıl sonra güncellendiğini bildirdi. Yanık, "2013 basımında 485 olan diri fay sayısı, yeni veriler ışığında bu haritada 700'e yükseldi" dedi.FUTBOLCU CİNAYETİNDE HESAP ZAMANI21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıya kurban gitmesiyle ilgili ilk duruşma bugün görüldü. Müebbet hapis cezası talep edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu ile 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan İzzet Yıldızhan hakim karşısına çıktı. Savunma yapan Aleyna Kalaycıoğlu, "Olay anında ben ilk defa Alaattin'in silah taşıdığını gördüm. Araçtan indi 'Sadece konuşacağım' dedi. Araca binince silahı gördüm arka koltukta. 'Alaattin sen ne yaptın' dedim, o da bana 'Ne olduğunu bilmiyorum' dedi" ifadelerini kullandı.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Çerez Politikasını’ ve ‘Aydınlatma Metnini’ inceleyebilirsiniz.