        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Christ Oulai: Hak edilmiş bir galibiyetti! - Trabzonspor Haberleri

        Christ Oulai: Hak edilmiş bir galibiyetti!

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen Trabzonspor'un futbolcusu Christ Oulai, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 23:25 Güncelleme:
        "Hak edilmiş bir galibiyetti!"

        Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Oulai, hak edilmiş bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Bu hak edilmiş bir galibiyetti diyebilirim. Gerçekten iyi çalıştık hocamız bize iyi taktikler verdi. Bizde bunun karşılığında çok iyi çalışmıştık. Bu galibiyeti vefat eden Orhan hocamıza armağan etmek istiyorum. Buradan ailesine başsağlığı dilemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Hazırlık sürecinde zor bir hafta geçirdiklerini aktaran Oulai, şunları kaydetti:

        "Bizim için hazırlık süreci zor bir haftaydı. Duygu dolu bir haftaydı, herkes çok üzgündü. Elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerektiğini biliyorduk. Çünkü bu galibiyeti kazanarak ona armağan ederek o da huzur içinde yatabilsin diye elimizden geleni yapmamız gerektiğini biliyorduk ve onu da yaptık."

