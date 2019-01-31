Galatasaray'ın ara transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala renklerine bağladığı Luyindama, sarı kırmızılı taraftarlar tarafından kariyerine dair araştırma devam ediyor. Son olarak Belçika'nın Standard Liege takımında forma giyen defans oyuncusu, bu sezon toplamda 30 maça çıktı. İşte, Christian Luyindama'nın kariyerine dair tüm detaylar...

CHRISTIAN LUYINDAMA KİMDİR?

Luyindama 8 Ocak 1994 Kinshasa doğumlu... Demokratik Kongo'lu oyuncu futbola DC Motema Pembe takımında başladı. Luyindama daha sonra Sanga Balende ve TP Mazembe formaları giydi.

2016/2017 yılında Luyindama Belçika ekibi Standard Liege'e transfer oldu. İlk sezonunda 6 maçta forma giyip 1 gol attı. 2017/2018 sezonunda ise 38 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu 4 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

D.Kongo Cumhuriyeti milli takım formasını 2 kez giyen Luyindama asıl patlamayı bu sezon yaptı. Sezonun ilk yarısında 30 maça çıkan 1.91 boyundaki oyuncu 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Piyasa değeri 6 milyon Euro olan genç futbolcunun kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.