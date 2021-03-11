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CHZ coin kaç TL? Chiliz (CHZ) coin nedir?

CHZ coin kaç TL? Sorusu merak ediliyor. Kripto paraların hayatımıza girmesiyle pek çok birim de ortaya çıktı. Son haftalarda spor kulüpleriyle olan anlaşmaları nedeniyle konuşulan CHZ coin tüm zamanların rekorunu kırdı. Peki, CHZ coin kaç TL? Chiliz (CHZ) coin nedir? İşte detaylar...

CHZ coin kaç TL? Chiliz (CHZ) coin nedir?

Bitcoin’in hayatımıza girmesiyle başlayan kripto para borsasındaki değer artışı günden güne artıyor. Son olarak son günlerin en çok konuşulan coinlerinden olan, spor ve eğlence sektörünün tokeni Chiliz (CHZ),son bir haftada yaşadığı yüzde 280’e yakın yükselişle dikkat çekiyor. Peki, Chiliz (CHZ) nedir? CHZ coin kaç TL? İşte detaylar...

CHILIZ COIN NEDİR?

Alexandre Dreyfus ve arkadaşları tarafından 14 Şubat 2018’de piyasaya sürülen Chiliz (CHZ) coin, spor ve e-spor dünyasında yaygınlaşan bir kripto para birimidir. CHZ, Socios.com platformunun hizmet token’ı olarak kullanılmaktadır.

Ethereum ağı üzerinde oluşturulan ve bir ERC-20 token’ı olan Chiliz (CHZ),spor ve eğlence kuruluşlarına, izleyicileriyle etkileşim kurmalarına ve onlardan para kazanmalarına yardımcı olmak için blockchain tabanlı araçlar sunar.

Socios ve Chiliz ekibi birçok önde gelen spor kulübü ile ortaklıklar imzalayıp, taraftarların Chiliz Coin kullanımı sayesinde takımlarının aldıkları kararlarda söz sahibi olabilmesini hedefliyor.

CHZ COIN KAÇ TL/DOLAR OLDU?

Socios’un kripto para birimi Chiliz (CHZ),yeni haftada hızla yükselerek tüm zamanların rekorunu tazelemeyi başardı. An itibarıyla 1 CHZ 0,25 dolar seviyesinde.

CoinmarketCap verilerine göre 1 CHZ: 1,94 TL

CHZ coin son 24 saate en düşük 1.81 TL en yüksek ise 2.08 TL seviyesini gördü.

CHZ fiyatını bu seviyeye çeken temel sebep ise Chiliz’in spor ve e-spor platformlarında her geçen gün yaygınlaşması ve yeni takımlarla anlaşmalar imzalanması.

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