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Netflix Cici filmi oyuncuları ve konusu

Cici filmi 30 Ekim tarihinde yayınlandı. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği drama türündeki Cici filmi Netflix'de izleyicisi ile buluştu. Film severler için Netflix'in yeni filmi Cici oyuncuları, konusu ve çekim yerlerini bir araya getirdik. İşte Netflix Cici filmi oyuncuları ve konusu

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  • Cici oyuncuları kimler ve konusu ne, gerçek hikayeden mi uyarlandı? Netflix Cici filmi nerede çekildi?

    Popüler dijital yayın platformu Netflix'in yeni filmi Cici, 1980’li yıllarda İç Anadolu Bölgesinde yaşayan bir ailenin hayatını konu alıyor. Cici filminin yapımcılığını ise ünlü yönetmen ve senarist Berkun Oya'nın yapım şirketi Krek Film üstleniyor. İşte Cici filmi ile ilgili detaylar haberimizde...
  • Cici oyuncuları kimler ve konusu ne, gerçek hikayeden mi uyarlandı? Netflix Cici filmi nerede çekildi?

    CİCİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

    Acı bir kaybın ardından köyden kente göçen bir aile yaklaşık 30 yıl sonra eski evlerinde buluşur. Bastırılmış duygular ve sırlar ortaya çıktıkça eski yaralar yeniden açılır.
  • Cici oyuncuları kimler ve konusu ne, gerçek hikayeden mi uyarlandı? Netflix Cici filmi nerede çekildi?

    CİCİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

    Cici filminin oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Nur Sürer, Olgun Şimşek, İncinur Daşdemir, Okan Yalabık, Olgun Şimşek ve Yılmaz Erdoğan yer alıyor.
  • Cici oyuncuları kimler ve konusu ne, gerçek hikayeden mi uyarlandı? Netflix Cici filmi nerede çekildi?

    CİCİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

    Netflix’in orijinal Cici filminin nerede çekildiğine dair herhangi net bir bilgi bulunmamaktadır. 
  • Cici oyuncuları kimler ve konusu ne, gerçek hikayeden mi uyarlandı? Netflix Cici filmi nerede çekildi?

    CİCİ FİLMİ HANGİ YILLARI ANLATIYOR? 

    Cici filmi, 1980’li yıllarda İç Anadolu Bölgesinde yaşayan bir ailenin hayatını konu  alan yeni bir Netflix filmidir. Aile, yaşadıkları acı bir kaybın ardından, yıllarca yaşadıkları yerden ayrılıp, şehre göç etmeye karar vermişlerdir. Aradan geçen 30 yılın ardından ise geçmişin izlerini taşıyan çiftlik evine geri döndüklerinde aile, yıllarca üstü kapalı duran gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalmışlardır. 

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