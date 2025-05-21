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        Haberler Bilgi Yaşam Çift Kişilik Oda hangi Kore dizisinden uyarlama? Çift Kişilik Oda dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir ve oyuncuları kimler?

        Çift Kişilik Oda dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir ve oyuncuları kimler?

        Romantik komedi severlerin merakla beklediği "Çift Kişilik Oda", başrollerinde Devrim Özkan ve Ulaş Tuna Astepe'yi buluşturuyor. Güney Kore yapımından uyarlanan dizi, Ayşe Üner Kutlu'nun kaleminden çıkarken yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan oturuyor. Dizi, birbirinden tamamen farklı iki karakterin yollarının kesişmesiyle gelişen olayları konu alıyor. Peki, Çift Kişilik Oda dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir ve oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 22:11 Güncelleme: 21.05.2025 - 22:11
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        NOW TV’nin yaz sezonu dizilerinden biri olan "Çift Kişilik Oda", yayın tarihi yaklaşırken izleyicilerin gündeminde. Devrim Özkan ve Ulaş Tuna Astepe’nin başrollerini paylaştığı dizi, Güney Kore yapımı bir projeden uyarlanıyor. Peki, Çift Kişilik Oda konusu nedir, oyuncuları kimler? NOW TV Çift Kişilik Oda dizisi hangi diziden uyarlama? İşte ayrıntılar...

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        ÇİFT KİŞİLİK ODA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        MF Yapım imzası taşıyan Çift Kişilik Oda dizisinin yayın tarihi açıklandı. Çift Kişilik Oda dizisi, 22 Mayıs Perşembe günü NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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        ÇİFT KİŞİLİK ODA DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ, UYARLAMA MI?

        Çift Kişilik Oda, gerçek bir hayat hikayesi değil. Ancak yapımın, Güney Kore yapımı "King the Land" dizisinin uyarlaması olduğu biliniyor.

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        ÇİFT KİŞİLİK ODA KONUSU NEDİR?

        Küçük yaşta ebeveynlerini kaybeden Nilüfer’in (Devrim Özkan) hayali, anne babasının yaptığı Lutesya Otel’de çalışmaktır. Otelin mirasçılarından Kaan (Ulaş Tuna Astepe), yıllardır üvey ablası Sevil’in (Gözde Seda Altuner) hüküm sürdüğü otele intikam almak için geri döner. Burada yolları kesişen Nilüfer ve Kaan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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        ÇİFT KİŞİLİK ODA OYUNCULARI

        Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın paylaştığı dizinin kadrosunda; Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar, Burç Kümbetlioğlu, Onur Büyüktopçu, Hivda Zizan Alp, Gökay Müftüoğlu, Eda Gürkaynak, Selçuk Borak, Batuhan Ekşi ve Ayşe Tunaboylu ve Levent Ülgen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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