Çift kol nakilli Sağır, yüz nakilli Turan Çolak ile bilek güreşi tuttu
07.10.2018 - 15:37 | Güncelleme: DHA
Türkiye'nin 4'üncü yüz nakillisi Turan Çolak ve 4'üncü çift kol nakillisi Mustafa Sağır, kontrol için geldikleri Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bir araya geldi. Bilek güreşi tutan ikilinin mücadelesinde dostluk kazandı...
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Türkiye'nin 4'üncü yüz nakillisi Turan Çolak ile 4'üncü çift kol nakillisi Mustafa Sağır, kontrol için geldikleri Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bir araya geldi. Bilek güreşi tutan ikilinin mücadelesinde dostluk kazandı.
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DHA'nın haberine göre; Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 15 Mayıs 2012 tarihinde yüz nakli yapılan Turan Çolak (40) ve 2 Şubat 2016 tarihinde çift kol nakli yapılan Mustafa Sağır (32), kontrol için geldikleri hastanede buluştu. Hastane yerleşkesindeki Akdeniz Böbrek Hastaları ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKBÖHONDER) Başkanı ve Türkiye'nin ilk böbrek nakilli hastası Mehmet Şahan'ı da ziyaret eden ikili, sağlık durumları ve tedavi süreçleri hakkında sohbet etti.
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Türkiye'nin ilk çift kol nakillisi Cihan Topal'ın nakilden bir yıl sonra fizik tedavisi sırasında fizyoterapistiyle bilek güreşi tuttuğunu, şimdi çok sağlıklı olduğunu söyleyen Mehmet Şahan, Mustafa Sağır'ın da nakilli kollarıyla her türlü ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilecek duruma geleceğini ifade etti.
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Bunun üzerine Mustafa Sağır, kendisinin de ağır olmamak kaydıyla pazar çantası taşıyabildiğini, su içebildiğini, özel bakımlarını yapabildiğini söyledi. Mustafa Sağır, isterse yüz nakilli arkadaşı Turan Çolak ile bilek güreşi tutabileceği belirtti.
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BAĞIŞ YAPAN AİLELERE TEŞEKKÜR
Mustafa Sağır ve Turan Çolak daha sonra Türkiye'nin ilk böbrek nakilli hastası olan Mehmet Şahan'ın hakemliğinde bilek güreşi tuttu. Rakiplerin birbirini zorlamadığı müsabakada dostluk kazandı. Şahan, "Kardeşlerimiz sağlıklı ve mutlu. Bugünleri yaşatan bağışçılara ve başarılı ameliyatları gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan hocamıza teşekkür ediyoruz" dedi.
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HAYALLERİMİZ GERÇEKLEŞTİ, ÇOK MUTLUYUZ
Hayallerinin gerçekleştiğini, çok mutlu olduklarını anlatan Turan Çolak ve Mustafa Sağır da "Hayata bağlanmamızın en önemli mimarları bağışçılarımızdır. Kol ve yüz bağışı yapan ailelere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bize bu nakilleri yapan hocamız Prof. Dr. Ömer Özkan'a da bize ilgisi ve sahip çıktığı için teşekkür ediyoruz" dedi.
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YÜZ NAKLİ 6 YIL ÖNCE YAPILDI
Türkiye'nin 4'üncü yüz nakillisi olan Turan Çolak'a 15 Mayıs 2012'de, Uşak'ta beyin ölümü gerçekleşen Tevfik Yılmaz'ın (19) yüzü nakledilmişti.
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