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HAYALLERİMİZ GERÇEKLEŞTİ, ÇOK MUTLUYUZ

Hayallerinin gerçekleştiğini, çok mutlu olduklarını anlatan Turan Çolak ve Mustafa Sağır da "Hayata bağlanmamızın en önemli mimarları bağışçılarımızdır. Kol ve yüz bağışı yapan ailelere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bize bu nakilleri yapan hocamız Prof. Dr. Ömer Özkan'a da bize ilgisi ve sahip çıktığı için teşekkür ediyoruz" dedi.