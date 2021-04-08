Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Çiftay, Batıçim'in yüzde 30'unu satın aldı

Çiftay İnşaat, Batıçim'in yüzde 30'unu 774 milyon liraya satın almak üzere hisse devir anlaşması imzaladı

Çiftay, Batıçim'in yüzde 30'unu satın aldı
Reuters

Batıçim'in %30 hissesinin Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş'ye satışı için hisse devir anlaşması imzalandı. Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre; hisse devir işlem değeri 774 milyon TL (95 milyon dolar) oldu. Açıklamada şirketin toplam değerinin 521 milyon doları bulduğu belirtildi.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, İzmir ve Söke’de iki fabrikası bulunan Batıçim'in 2021 için 1.5 milyar lira ciro
hedefi bulunuyor. Çiftay ise maden, enerji ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Satışın kesinleşmesi süreci yasal izinlerin ardından sonuçlanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Biden şirketlere vergilerini ödeme çağrısında bulundu
İŞ-YAŞAMBiden'dan şirketlere 'vergi' çağrısı
Mücevher ihracatı mart ayında yüzde 48 arttı
İŞ-YAŞAMMücevher ihracatında yüzde 48 artış
Türk-Özbek ticaretinde 5 milyar dolarlık hedef
İŞ-YAŞAMÖzbekistan ile 5 milyar dolar ticaret hedefi
İşte TCDD'nin yapılanmasına ilişkin yasa çalışması
İŞ-YAŞAMÇatı şirket 'TCDD AŞ' kuruluyor
Rusya Tarım Bakanlığı domates kotasının artırılmasını teklif etti
İŞ-YAŞAMRusya domates kotasını artıracak
Dış ticaret beklenti anketi açıklandı
İŞ-YAŞAMihracatta beklenti arttı, ithalatta azaldı
İşten çıkarma kodu | Son dakika: SGK'dan açıklama geldi! Kod-29 nedir
İŞ-YAŞAMSGK'dan işten çıkarma kodlarında değişiklik
TSE 3 firmanın sözleşmelerini feshetti
İŞ-YAŞAMTSE'den 3 firmaya sözleşme feshi
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ve TCMB Başkanı Kavcıoğlu G-20 Bakanlar Toplantısı'na katıldı
İŞ-YAŞAMElvan ve Kavcıoğlu G-20 Bakanlar Toplantısı'na ...
Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun Teklifi Komisyonda kabul edildi
İŞ-YAŞAMAmme Alacaklarının Tahsili teklifi Komisyonda kabul ...