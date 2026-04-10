        Çiftçi destek ödemeleri bugün hesaplarda - İş-Yaşam Haberleri

        Çiftçi destek ödemeleri bugün hesaplarda

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 19 milyar 538 milyon 43 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 10:49 Güncelleme:
        

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

        Üreticinin gücüne güç katıp, bereketi birlikte artırdıklarını belirten Yumaklı, "19 milyar 538 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

        Paylaşımda yer alan bilgiye göre, planlı üretim desteği için 19 milyar 484 milyon 148 bin 403 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği için 49 milyon 686 bin 547 lira ve hayvan gen kaynakları desteği için 4 milyon 208 bin 50 lira ödeme yapılacak.

        Planlı üretim desteği ile diğer desteklere ait ödemeler, kimlik numarasının son hanesi "0", "2" ve "4", vergi kimlik numarasının son hanesi ise "0", "1", "2", "3", "4", "5", "7" ve "9" olan üreticiler için bugün saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak.

        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İki kişi can verdi! Facianın ilk anları!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        16 yılın en zorlu seçimi
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        10 yaşındaki Alperen yaşam mücadelesini kaybetti
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Birbirlerini sildiler
        Zincir markette kadın kasiyeri dövmüştü! Sıcak gelişme...
        OECD’den Türkiye’ye 2 şok öneri
        Brent petrol yükselişini sürdürüyor
