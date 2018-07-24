Çiftlikbank ve Turcoin gibi milyarlarca liralık dolandırıcılığa imza atan ponzi yapılanmalarını tüm Türkiye yakından takip ederken, yeni kurulan benzer şirketlerin hala para toplayabilmesi "bu kadar da olmaz" dedirtiyor. Kısa yoldan para kazanmak için büyük bir risk iştahına sahip olan çok sayıda kişi Çiftlikbank rezalatinden sonra kurulan bu tarz şirketlere inanarak paralarını kaptırıyor.
HOLLANDA MERKEZLİ
Sabah Gazetesi'nden İbrahim Acar'ın haberine göre; bunun son örneği ise Hollanda merkezli 'çiftliğimnette' isimli site oldu. Bu şirket, yumurta paketleri satarak üyelerine yüksek kazanç vaat ediyor. Kurucusunun adının Umut Öztürk olduğu belirtilen şirket için yorum yapan uzmanlar, çiftliğimNette oyununun güvenilir olmadığını belirtiyor.
Abartılı kazanç vaadi ve yanıltıcı bilgilerin bulunduğu çiftliğimnette oyunu Umut Holding isimli bir şirketin sitesinden yayınlanıyor. Ancak bu oyunun da aslında holding ile bir bağlantısı bulunmuyor.
FOTOĞRAF SAHTE
Umut Holding'in 10 yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilse de internet sitesinin Ağustos 2017'de kurulduğu dikkat çekiyor. 10 yıllık şirket domain adresini bile 2 Eylül 2017'de almış. Sitede Umut Holding'in sahibi olduğu belirtilen Umut Öztürk'ün de resmi sahte. Öztürk'ün resmi, fotoğraf hizmeti veren bir başka internet sitesi olan shutterstock'dan alınmış. Halen Türkiye'de bu yönde faaliyet gösteren onlarca site bulunuyor. Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan sanal dolandırıcılarla mücadele ekibi, bu girişimlere göz açtırmıyor. Bakanlık uzmanları, bu tür siteler yayına başlar başlamaz, şirketleri kontrol altına alıyor. Bankalar da Çiftlikbank olayından sonra bu tür yapılanmalara temkinli yaklaşıyor.
PARANIZI CHARGE BACK'LE GERİ ALIN
Uzmanlar, ponzi yapılanmasıyla yüksek kâr vaadinde bulunarak para toplayan şirketlere kananlar için parasını geri alma umudunun olduğunu belirtti. Bunun için iki şart var: Birincisi, ödemenin kredi kartı üzerinden yapılmış olması, ikincisi de itirazın ödeme tarihinden itibaren 180 gün içinde yapılması. Kredi kartıyla yapılan ödemelerde suiistimali önlemek için Mastercard ve VISA'nın uyguladığı kuralına göre, harcama itirazı anlamına gelen charge back kuralı yıllardan beri tüm dünyada geçerli olarak uygulanıyor. Ters ibraz olarak bilinen kurala göre, kişi para gönderme işlemini kendisinin yapmadığını ileri sürerek parasını geri isteyebiliyor. Ancak Türk bankacılık sisteminin bu tür para transferlerinde üçlü kontrol olduğu için bu itiraz kabul edilmiyor.
ARAŞTIRMA YAPILAN PONZİ YAPILARI
www.milkabank.com
www.cashciftlik.com
www.ciftlikgeliri.com
www.cilgintavuklar.com
www.ciftlikshop.com
www.kirazengini.com
www.ciftligimnette.com
www.elitciftlik.com
www.ciftlik.im
https://maden.im/
www.myluckfarm.com.tr
Www.cashciftlik.com
www.galerimegel.com
My-crypto World
Myadsino
Olymptrade
EvoBinary
Owncoin
ÜRÜN ALMADIM İTİRAZI YAPIN
Parayı geri almak için en önemli itiraz hizmetin alınmadığını belirtmek. Charge back'te müşteri hizmet almadım diyorsa, aksini ispatlamak şirketin sorumluluğunda. Digital ponzi şirketlerinin hizmet verdiğini ispat etmesi gerekiyor. Uzmanlar, itirazın ise 180 günde yapılması gerektiğini belirtiyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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