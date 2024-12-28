Çikolata Soslu İrmik Tatlısı Tarifi: Çikolata Soslu İrmik Tatlısı Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Hafif lezzetlerden hoşlanan aynı zamanda çikolata sosunun da lezzetini almak isteyen kişilerin sıklıkla tercih ettiği bu lezzet ani tatlı krizleri için de harika bir seçenektir. Az malzemeli ve son derece kolay bir şekilde yapılabilen bu tatlı hızlı bir şekilde yapılabilen bir tariftir. Peki çikolata soslu irmik tatlısı nasıl yapılır? İşte çikolata soslu irmik tatlısı ile ilgili tüm merak edilenler…

Çikolata soslu irmik tatlısı hemen hemen her mutfakta bulunan malzemeler kolay bir şekilde yapılabilen pratik bir tatlıdır. İşte çikolata soslu irmik tatlısı için gerekli olan malzemeler…

Çikolata soslu irmik tatlısı yapımı en basit olan sütlü tatlılardan biridir. Bu nedenle hem yapımı kolay hem de hafif bir lezzet arayan kişiler “Çikolata soslu irmik tatlısı nasıl yapılır?” sorusunun yanıtını sıklıkla merak eder. İşte çikolata soslu irmik tatlısının yapılışı ile ilgili tüm detaylar…

• Yarım paket çikolata ya da kahvaltılık çikolata

• İlk olarak derin bir tencerenin içerisine sütü alın ve üzerine irmik ve şekeri ilave ederek karıştırın.

İşte genç yaşlı herkes tarafından sevilen çikolata soslu irmik tatlısı tarifi:

• Ardından daha önce ıslatmış olduğunuz tatlı kalıbının içerisine hazırlamış olduğunuz irmikli muhallebiyi dökün ve üzerini bir spatula yardımıyla düzleştirin.

• İrmikli muhallebi koyu bir kıvam alınca içerisine terayağı ve vanilyayı ekleyin. Tereyağı eriyene kadar irmikli muhallebiyi karıştırmaya devam edin.

• Hazırlamış olduğunuz irmikli muhallebiyi sürekli sürekli karıştırarak koyu bir kıvama gelene kadar pişirmeye devam edin.

• İrmikli muhallebiyi oda sıcaklığına gelinceye kadar bir kenara alın. Daha sonrasında soğumuş olan irmikli muhallebiyi buzdolabına yerleştirerek en az 5 – 6 saat kadar bekletin.

• Bu sırada çikolata sosu için gereken malzemeleri bir sos tenceresinin içerisine alın ve sürekli karıştırarak pişirin.

• Çikolatalı sos koyu bir kıvam alınca ocağın altını kapatın ve çikolatalı sosu bir kenara alın. Çikolata sosunun içerisine çikolata ve isteğe göre 1 yemek kaşığı tereyağı veya margarin ilave ederek eriyene kadar karıştırmaya devem edin.