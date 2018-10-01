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Gelin Elif Coşkun ise, "Çekim için Çıldır Gölü'nü tercih ettik. Bizim ikinci çekimimiz oldu ve bu kadar güzel olacağını hiç zannetmiyordum. Ama çok doğal bir ortamda gerçekleşen çekimler sonucu fotoğraflarımız çok güzel oldu. Bütün gelinlere burayı öneriyorum.