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Çılgın Sayısal Loto DEVRETTİ! MPİ Sayısal Loto sonuçları 25 Eylül sonuçları

25 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları her hafta olduğu gibi bu hafta da Cumartesi akşamı Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılan çekilişin ardından açıklandı... Şans oyunu tutkunları her hafta olduğu gibi bu hafta da Cumartesi günü de yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonrası sonuçları araştırıyor. Hemen belirtelim 65 milyonun üzerindeki büyük ikramiye 6 bilen çıkmayınca devretti. İşte Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından açıklanan Çılgın Sayısal Loto 25 Eylül sonuçları...

Çılgın Sayısal Loto DEVRETTİ! MPİ Sayısal Loto sonuçları 25 Eylül sonuçları

Çılgın Sayıla Loto sonuçları 25 Eylül Cumartesi günü büyük ikramiye heyecanı içerisinde açıklandı. Bilindiği üzere devrede Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesi devrede 70 milyon liraya yaklaştı. Merak edenler için güncel sonuç tablosunu ve talihli rakamları haberimizde derledik. İşte dün akşam yapılan çekiliş sonrası kazandıran numaraları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 25 EYLÜL 2021

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 25 EYLÜL 2021: 4, 22, 24, 27, 72, 77, JOKER 32

HABERTÜRK ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ


ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

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