Cimbom'a Lunin iddiası!

Aynı zamanda Ukrayna Milli Takımı'nın da birinci kalecisi olan Lunin'in, düzenli oynayabileceği bir kulübe sıcak baktığı öne sürülüyor. Andriy Lunin, sadece Galatasaray'ın değil, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de radarında. Manchester United, PSG ve Bayern Münih gibi devlerin de Ukraynalı kaleciyle ilgilendiği iddia ediliyor.