Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Çimsa ÇBK Mersin: 75 - Athinaikos Qualco: 77 | MAÇ SONUCU (EuroCup'ta şampiyon ÇBK Mersin) - Basketbol Haberleri

        Çimsa ÇBK Mersin: 75 - Athinaikos Qualco: 77 | MAÇ SONUCU

        Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup) finalinde deplasmanda 85-80 kazandığı maçın rövanşında Athinaikos Qualco'ya 77-75 yenilmesine rağmen şampiyon oldu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 09.04.2026 - 22:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        EuroCup'ta şampiyon ÇBK Mersin!

        Çimsa ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finalinde deplasmanda 85-80 kazandığı maçın rövanşında Yunanistan'ın Athinaikos Qualco ekibine 77-75 yenilmesine rağmen sayı avantajıyla şampiyon oldu.

        Karşılaşmaya hızlı başlayan Athinaikos Qualco, dış atışlar ve pota altından bulduğu sayılarla ilk çeyreğin 5. dakikasını 16-9 önde geçti. Kısa sürede toparlanan Mersin ekibi, rakip potada Kennedy Beren Burke ve Juskaite ile sayı bularak farkı eritti. Karşılaşmanın ilk periyodunu konuk ekip, 20-18 önde kapattı.

        İkinci periyot da karşılıklı basketlerle sahne olurken, Yunanistan ekibi soyunma odasına 43-38 önde gitti.

        Üçüncü çeyreğin başında iki takım da sayı bulmakta güçlük çekti. Taraftarının da desteğini arkasına alan Mersin ekibi, bu çeyrekte farkı kapattı ve final periyoduna 61-61 berabere gidildi.

        Karşılaşmanın dördüncü çeyreği de büyük çekişmeye sahne olurken, konuk takım son anda bulduğu basketlerle parkeden 77-75 galip ayrıldı.

        Çimsa ÇBK Mersin, deplasmanda 85-80 kazandığı ilk maçtaki sayı avantajıyla kupada şampiyonluğa ulaştı.

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da maçı salonda izledi.

        Salon: Servet Tazegül

        Hakemler: Esperanza Mendoza (İspanya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Sinisa Prpa (Sırbistan)

        Çimsa ÇBK Mersin: Sventoraite 10, Allen 20, Kennedy Beren Burke 17, Vanloo 8, Iagupova 10, Büşra Akbaş, Sinem Ataş, Juskaite 8, Esra Ural Topuz 2

        Athinaikos Qualco: Winterburn 9, Pavlopoulou 2, Prince 18, Parks 12, Anigwe 14, Raca 2, Tsineke 14, Miller, Louka , Tadic 4, Hristova 2

        1. Periyot: 18-20

        Devre: 38-43

        3. Periyot: 61-61

        Beş faulle çıkan: 47.38 Anigwe (Athinaikos Qualco)

        ÖNERİLEN VİDEO

        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar

        AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MKYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı: Anlaşma konusunda iyimserim
        ABD Başkanı: Anlaşma konusunda iyimserim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü
        Mücteba Hamaney: İran büyük güç olmanın şafağında
        Mücteba Hamaney: İran büyük güç olmanın şafağında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        Fenerbahçe'den Asensio açıklaması!
        Fenerbahçe'den Asensio açıklaması!
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşıyla görüştü
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Bugün Ne Oldu? 9 Nisan 2026'nın haberleri:
        Bugün Ne Oldu? 9 Nisan 2026'nın haberleri:
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Fedlan Kılıçlaslan İspanya'da yakalandı
        Fedlan Kılıçlaslan İspanya'da yakalandı
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        Doktorundan açıklama
        Doktorundan açıklama
        Gençlerde sosyal medya kullanımı
        Gençlerde sosyal medya kullanımı
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!