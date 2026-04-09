Çimsa ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finalinde deplasmanda 85-80 kazandığı maçın rövanşında Yunanistan'ın Athinaikos Qualco ekibine 77-75 yenilmesine rağmen sayı avantajıyla şampiyon oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Athinaikos Qualco, dış atışlar ve pota altından bulduğu sayılarla ilk çeyreğin 5. dakikasını 16-9 önde geçti. Kısa sürede toparlanan Mersin ekibi, rakip potada Kennedy Beren Burke ve Juskaite ile sayı bularak farkı eritti. Karşılaşmanın ilk periyodunu konuk ekip, 20-18 önde kapattı.

İkinci periyot da karşılıklı basketlerle sahne olurken, Yunanistan ekibi soyunma odasına 43-38 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin başında iki takım da sayı bulmakta güçlük çekti. Taraftarının da desteğini arkasına alan Mersin ekibi, bu çeyrekte farkı kapattı ve final periyoduna 61-61 berabere gidildi.

Karşılaşmanın dördüncü çeyreği de büyük çekişmeye sahne olurken, konuk takım son anda bulduğu basketlerle parkeden 77-75 galip ayrıldı.

Çimsa ÇBK Mersin, deplasmanda 85-80 kazandığı ilk maçtaki sayı avantajıyla kupada şampiyonluğa ulaştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da maçı salonda izledi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Esperanza Mendoza (İspanya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Sinisa Prpa (Sırbistan)

Çimsa ÇBK Mersin: Sventoraite 10, Allen 20, Kennedy Beren Burke 17, Vanloo 8, Iagupova 10, Büşra Akbaş, Sinem Ataş, Juskaite 8, Esra Ural Topuz 2

Athinaikos Qualco: Winterburn 9, Pavlopoulou 2, Prince 18, Parks 12, Anigwe 14, Raca 2, Tsineke 14, Miller, Louka , Tadic 4, Hristova 2

1. Periyot: 18-20

Devre: 38-43

3. Periyot: 61-61

Beş faulle çıkan: 47.38 Anigwe (Athinaikos Qualco)