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Haberler Dünya Son dakika: Çin-ABD krizi sonrası tedarik zincirinde yeni tehlike çanları mı çalıyor? - Öne çıkan haberler
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Çin-ABD krizi sonrası tedarik zincirinde yeni tehlike çanları mı?

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi sonrasında Çin'in tepkisi sürüyor. Çin'in Tayvan'a olan doğal kum ihracatını askıya almasının Tayvan'ın çip imalat sanayii üzerinde etkisi olacağı ifade ediliyor.

Son dakika: Çin-ABD krizi sonrası tedarik zincirinde yeni tehlike çanları mı çalıyor? - Öne çıkan haberler
Tedarik zincirinde yeni tehlike mi?
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HABERTURK.COM

Çin Uluslararası Ekonomik Değişim Merkezi'nin başkan yardımcısı olan Wei Jianguo, Tayvan'ın şu anda yılda yaklaşık 90 milyon ton doğal kum ürettiğini ve bunların üçte birinin Çin anakarasından tedarik edildiğini söyledi.

Ancak Çin, Çarşamba gününden itibaren Tayvan'a yapılan doğal kum ihracatının askıya alındığını duyurdu.

"ÇİP İMALATINDA ETKİSİ BÜYÜK OLABİLİR"

China Daily'e konuşan Wei, bir tür doğal kum olan kuvars kumunun çip üretimi için önemli bir hammadde olduğunu ve Tayvan'ın çip için önemli bir küresel tedarikçi olduğunu söyledi.

Wei Jianguo, Çin'in Tayvan'a olan doğal kum ihracatını askıya almasının Tayvan'ın çip imalatı üzerinde ciddi etkisi olacağını vurguladı. Daha önce pandemi nedeniyle yaşanan çip krizinde başta otomotiv olmak üzere cep telefonu, bilgisayar, telefon vb. gibi pek çok alan etkilenmişti. Yaşanan kriz nedeniyle otomotiv sektöründe 10 milyon adet araç üretilememişti.

GELİRİNİN YÜZDE 70'İ İHRACATTAN

Tayvan'ın ekonomisi büyük ölçüde sanayi üretimi ve ihracata dayalı bir yapıya sahip olarak biliniyor.

Geçen yıl toplam gelirinin yaklaşık yüzde 70'ini ihracattan sağlayan Tayvan'ın başlıca ihracat ürünleri olarak yüzde 38,5'lik payıyla elektronik parçaları, yüzde 34,8 ile mikroçip, yüzde 13 ile iletişim cihazları ve yüzde 8 ile metaller göze çarpıyor. Tayvan, ihracatının yüzde 42'sini ise Çin ve Hong Kong'a yapıyor.

Bilgisayarlardan akıllı telefonlara, uçaklardan elektrikli araçlara kadar birçok aygıt ve teknoloji temelini oluşturan mikroçiplerin 3'te 2'sinden fazlasını üreten Tayvan, dünya ekonomisi açısından hayati bir işlevi üstleniyor.

"KÜRESEL EKONOMİ İÇİN BÜYÜK TEHDİT"

Analistler, Tayvan'ın dünyanın en önemli çip üreticisi konumunda bulunduğunu, Çin ve ABD ekonomilerinin büyüklükleri de göz önüne alındığında karşılıklı ekonomik yaptırımların devreye alınmasının salgın sonrası toparlanamayan ve resesyon beklentilerinin arttığı küresel ekonomi için büyük bir tehdit olacağını vurguluyor.

Çin, daha önce Mart 2007'de de doğal kum ihracatını durdurmuş ve o zamanlar açığı kapatmak için Tayvan, Filipinler'den ithal etme kararı almış ve açığı kapatmak için yerel nehir kumu kullanmıştı.

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