Çin böreği tarifi: Bu kurtarıcı börek tarifi misafirlerinizin favorisi olacak!
Çin mutfağının lezzet dolu dünyasında, çıtır çıtır Çin böreği her zaman özel bir yere sahiptir. İster aperatif olarak, ister ana yemeklerin yanında servis edilsin, Çin böreği her lokmada damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Bugün sizlere evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz, dışı altın rengi ve içi lezzet dolu bir Çin böreği tarifi sunuyoruz. İşte detaylar!
Asya mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Çin böreği, hem pratik yapımı hem de nefis tadıyla sofralarınızı şenlendirecek. Çeşitli sebzelerle dolu, çıtır çıtır bu börek, hem gözlere hem de damaklara hitap eden bir lezzet harikası. Evde denemek isteyenler için, adım adım kolayca takip edebileceğiniz bir tarif hazırladık. İşte tarifin detayları!
MALZEMELER
6 adet yufka
1 adet tavuk bonfile
1 bağ pırasa
1,5 su bardağı sıvı yağ
2 adet yumurta
1 tatlı kaşığı salça
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
1/2 su bardağı galeta unu
HAZIRLANIŞI
Tavuk bonfile yıkanıp, tuz eklenip haşlanarak küçük parçalara ayrılır. Pırasalar ince ince kıyılır ve yıkanır.
Pırasa sıvı yağ ile kavrulur, salça ilave edilerek bir süre daha kavrulur. Küçük parçalara ayrılan tavuklar ilave edilir. Bu aşamada baharatlar isteğe ve miktara göre ilave edilir.
Yufkanın arasına 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ sürülür ve yufka ikiye katlanır. (Bu işlem her yufka için ayrı ayrı uygulanır.)
İkiye katlanan yufka 6’ya bölünür. Geniş kısmına iç harçtan koyularak sarılır. Bu şekilde toplamda 30 adet börek elde edilir.
Yumurta çırpılarak böreği bulamak için hazırlanır. Her bir börek önce yumurtaya, ardından galeta ununa batırılarak yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizilir. 200 derece alt üst ayar fırında pişirilir.
Afiyet olsun!