Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 14.524,79 %2,28
        DOLAR 44,8547 %0,13
        EURO 53,0637 %0,42
        GRAM ALTIN 7.036,12 %2,09
        FAİZ 39,35 %-1,18
        GÜMÜŞ GRAM 118,92 %5,36
        BITCOIN 77.258,00 %2,68
        GBP/TRY 60,9390 %0,49
        EUR/USD 1,1824 %0,36
        BRENT 88,44 %-11,16
        ÇEYREK ALTIN 11.505,07 %2,10
        Çin'in astronot ekibi uzayda 1 ay daha kalacak

        Çin'in astronot ekibi uzayda 1 ay daha kalacak

        Shenzhou-21 astronot ekibinin görev süresi, uzun süreli uzay görevlerine yönelik teknolojileri test etmek amacıyla yaklaşık bir ay daha uzatıldı

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çin'in astronot ekibi uzayda 1 ay daha kalacak

        Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi’nin yaptığı değerlendirme sonucunda, Shenzhou-21 astronot ekibinin uzayda kalış süresinin bir ay uzatılmasına karar verildi.

        Shenzhou-21 uzay aracı ve mürettebatı, 31 Ekim’de Çin’in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden Long March-2F roketiyle uzaya fırlatıldı.

        Bu görevler, genellikle üç astronottan oluşan ekiplerin uzayda altı ay kalmasını kapsıyor. Mevcut görevde Zhang Hongzhang, uzaya gönderilen en genç Çinli astronot olan Wu Fei ve 2022’deki Shenzhou-15 görevinde yer alan Komutan Zhang Lu bulunuyor. Astronotların fırlatma sırasındaki yaşları sırasıyla 39, 32 ve 48’di.

        DÖNÜŞ TARİHİYLE İLGİLİ KESİN BİR BİLGİ PAYLAŞILMADI

        CCTV’nin, uzay ofisine dayandırdığı habere göre astronotlar, uzay istasyonunun robotik kolu ve araştırmacılarla yakın iş birliği içinde çalışarak uzay enkazına karşı koruma cihazlarının kurulumu ve uzay yürüyüşü ekipmanlarının incelenmesi gibi görevleri başarıyla tamamladı.

        Astronotların beş aydan uzun süredir yörüngede bulunduğu ve yaşam ile çalışma koşullarının iyi olduğu belirtildi.

        Shenzhou-21 ekibinin, altı aylık görevlerini tamamladıktan sonra nisan ayında Dünya’ya dönmesi bekleniyordu. Ancak bu süre yaklaşık bir ay uzatıldı. Dönüş tarihiyle ilgili kesin bir bilgi paylaşılmadı.

        CCTV, “Astronotların uzun süreli yörüngede kalışına ilişkin teknolojileri daha ileri düzeyde doğrulamak amacıyla, mürettebatın uzayda kalış süresinin yaklaşık bir ay uzatılması planlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

        Açıklamaya göre, astronotlar görev süresi boyunca bilimsel ve teknolojik deneylerini sürdürmeye devam edecek.

