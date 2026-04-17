Çin'in astronot ekibi uzayda 1 ay daha kalacak

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi’nin yaptığı değerlendirme sonucunda, Shenzhou-21 astronot ekibinin uzayda kalış süresinin bir ay uzatılmasına karar verildi.

Shenzhou-21 uzay aracı ve mürettebatı, 31 Ekim’de Çin’in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden Long March-2F roketiyle uzaya fırlatıldı.

Bu görevler, genellikle üç astronottan oluşan ekiplerin uzayda altı ay kalmasını kapsıyor. Mevcut görevde Zhang Hongzhang, uzaya gönderilen en genç Çinli astronot olan Wu Fei ve 2022’deki Shenzhou-15 görevinde yer alan Komutan Zhang Lu bulunuyor. Astronotların fırlatma sırasındaki yaşları sırasıyla 39, 32 ve 48’di.

DÖNÜŞ TARİHİYLE İLGİLİ KESİN BİR BİLGİ PAYLAŞILMADI

CCTV’nin, uzay ofisine dayandırdığı habere göre astronotlar, uzay istasyonunun robotik kolu ve araştırmacılarla yakın iş birliği içinde çalışarak uzay enkazına karşı koruma cihazlarının kurulumu ve uzay yürüyüşü ekipmanlarının incelenmesi gibi görevleri başarıyla tamamladı.

Astronotların beş aydan uzun süredir yörüngede bulunduğu ve yaşam ile çalışma koşullarının iyi olduğu belirtildi.

Shenzhou-21 ekibinin, altı aylık görevlerini tamamladıktan sonra nisan ayında Dünya’ya dönmesi bekleniyordu. Ancak bu süre yaklaşık bir ay uzatıldı. Dönüş tarihiyle ilgili kesin bir bilgi paylaşılmadı.

CCTV, “Astronotların uzun süreli yörüngede kalışına ilişkin teknolojileri daha ileri düzeyde doğrulamak amacıyla, mürettebatın uzayda kalış süresinin yaklaşık bir ay uzatılması planlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, astronotlar görev süresi boyunca bilimsel ve teknolojik deneylerini sürdürmeye devam edecek.