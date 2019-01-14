Çalıştığı halkla ilişkiler firmasından istifa ederek öfke odasını kuran 25 yaşındaki Jin Meng, hedef kitlesinin 20-35 yaş arası olduğunu, minimum giriş ücretinin 198 yuan (160 TL) olan oda i çin ayda 15 bin şişenin harcandığını, odaların öfkeyi dindirdiğini ve şiddeti azaltmaya yararı olduğunu söylüyor.

Müşterilerin eski düğün fotoğrafları gibi kendi parçalamak istedikleri eşyaları da getirebildiği öfke odasında amaç ise kişinin gerçek kişilere zarar vermeden negatif enerjisini istediği kadar vurup kırıp parçalayarak atabilmesi.

Öfke odaları, müşterilerine günlük hayatın yarattığı stres ve baskıdan kurtulabilmeleri için özgürce vurup parçalama deneyimi sunuyor. Başkent Pekin’de açılan öfke odalarının ilk örneği, giderek artan müşterilerine alışılmışın dışında bir terapi hizmeti sunuyor. Pekinlilerin yoğun ilgi gösterdiği öfke odası, müşterilerine önce beyzbol sopası veya balyoz seçeneği sunarken, ardından öfkeli kişinin içerisinde tamamen özgür olacağı odayı cam eşyalar, eski elektronik eşyalar gibi kırılabilir hatta fırlatılabilir eşyalarla dolduruyor. Daha sonra kişiyi balyozu ve dilediği gibi kırıp dökeceği eşyalarla yalnız bırakıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ